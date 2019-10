Troisième mandat d’Alpha Condé : Quand le Sénégal "fulmine"…

DAKAR-La lutte contre le projet de troisième mandat d’Alpha Condé traverse les frontières guinéennes et gagne certains pays voisin ! Au Sénégal, le mouvement social se dresse en bouclier pour barrer la route au projet du dirigeant guinéen. Une manifestation est annoncée par plusieurs mouvements citoyens le samedi 02 novembre dans la capitale sénégalaise, a appris Africaguinee.com.

« Nous allons avec nos frères guinéens faire des sensibilisations de proximité. L’objectif est d’informer les Sénégalais de ce qui peut se passer en Guinée. Quand la maison de ton voisin brûle, il faut se préparer parce que le feu va arriver chez toi. Si aujourd’hui, la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Regardez ce qui se passe autour de nous (…). Nous les Sénégalais, nous allons nous mobiliser avec les guinéens pour ne pas qu’Alpha Condé réussisse son projet. Nous sensibiliserons les sénégalais sur cela. Cela va être bouclé par une manifestation des forces vives Sénégalaises avec les guinéens à la place de l’Obélisque le 02 novembre prochain », a déclaré Fadel Baro de « Y’en a marre », le mouvement citoyen qui s’est dressé contre Abdoulaye Wade en 2012.

Si les forces vives sénégalaises se réveillent à ce stade de la lutte contre le changement constitutionnel en Guinée, c’est en partie parce que l’antenne du FNDC n’a pas obtenu d’autorisation de manifester. Le préfet de Dakar aurait refusé aux supporters du Front national pour la Défense de la Constitution de manifester contre le troisième mandat. Un refus qui irrite Guy Marius Sagna, un activiste sénégalais.

« Nous sommes extrêmement choqués et scandalisés d’entendre dire que c’est un africain né au Sénégal qui dit à d’autres africains nés en Guinée écoutez, vous n’êtes pas ici chez vous, vous n’aurez pas d’autorisations (de manifester). Nous dénonçons vigoureusement et énergiquement la posture du préfet de Dakar. Nous interpelons le président de la République Maky Sall (…) qui au moment où il nous chante de la zone de libre échange africaine, au même moment, ils peuvent déclarer nos frères et sœurs africains nés en dehors du Sénégal comme des étrangers. Nous pensons que c’est inacceptable », a dénoncé cet activiste Sénégalais au cours d’un point de presse animé à Dakar.

« Si le président Macky Sall à travers son préfet voulait fermer la bouche à nos frères et sœurs de Guinée, Y en a marre, Forum Social Sénégalais, Gillets Rouges, Africa Diom, Frapp France Dégage etc, cette fois-ci, c’est nous qui appelons à une grande manifestation. Il faut que ça soit clair, ce ne sont pas les frères et sœurs de Guinée qui invitent à manifester le samedi 02 novembre à la place de l’Obélisque à partir 16heures. Venez tous massivement, pacifiquement manifester ce jour là », a lancé Guy Marius Sagna.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

