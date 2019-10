Ousmane Gaoual : "Pourquoi nous récusons Salifou Kébé…"

CONAKRY-Pourquoi l’opposition récuse-t-elle le président de la CENI, maître Salifou Kébé ? Contacté par notre rédaction, Ousmane Gaoual Diallo, directeur de la Cellule de Communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée a révélé un certain nombre de griefs que l’opposition a vis-à-vis de maitre Kébé.

« C’est qui est clair pour nous, c’est que le Président de la CENI a montré qu’il n’est pas indépendant, qu’il n’est pas compétent et qu’il est capable de violer la loi. Donc à partir du moment-là, pour nous il devrait renoncer à diriger cette institution. Quand on est Président de la CENI, vous êtes là pour respecter la loi et pour faire valoir et appliquer le code électoral », a expliqué le député de l’UFDG.

Les élections législatives qui étaient prévues le 28 décembre 2019 ont été reportées sine-die. Pour Ousmane Gaoual, ce report n’est nullement une surprise.

« Nous avions dès le départ indiqué que le chronogramme que la CENI avait dicté à l’opinion était un chronogramme politique pris sur l’injonction du chef de l’Etat. Il ne correspondait pas à la réalité du processus électoral, le respect des dates indiquées dans le code électoral n’était pas là, le calendrier était biaisé dès le début (…). Aujourd’hui qu’il revient pour confirmer cela, pour nous on n’est pas surpris », a martelé ce responsable du parti de Cellou Dalein Diallo, indiquant que maître Kébé n’est plus un interlocuteur pour l’opposition.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023