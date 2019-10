Guinée : Kassory Fofana lance les activités du Fonds de Développement industriel et des PME

CONAKRY-Le Premier Ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a procédé ce vendredi 25 octobre 2019 au lancement officiel des activités du Fonds de Développement Industriel et des PME (FODIP). La cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du Gouvernement, notamment le Ministre d’Etat Tibou Kamara et le Ministre Sanoussi Bantama Sow, ainsi que du Directeur Général du FODIP.

Le chef du Gouvernement guinéen qui a présidé cette cérémonie a souligné que le FODIP réduira l’extrême pauvreté de 40% dans les trois années à venir. Kassory Fofana a ajouté que dans cette dynamique, plusieurs autres actions prioritaires seront déployées par son Gouvernement pour mieux développer le secteur privé guinéen.

Le Fonds de Développement Industriel et des PME (FODIP) est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le FODIP a pour objectif de promouvoir le développement industriel et des PME du pays.

« Voilà un projet qui va permettre à la Guinée sur les trois années à venir de réduire la pauvreté de 40% et de s’adresser à 40% de nos concitoyens. Cette dynamique accélérera sans doute le rythme de création d’emplois et de richesse et favorisera notre objectif de développement et de transformation structurelle de l’économie guinéenne dans une perspective durable et inclusive qui est un pilier essentiel du plan national de développement économique et social (PNDES). L’opérationnalisation du FODIP s’inscrit dans la dynamique des actions prioritaires déployées par le Gouvernement en vue de créer les conditions les plus favorables au développement du secteur privé en Guinée », a expliqué Ibrahima Kassory Fonana.

Le FODIP est important poursuit le Chef du Gouvernement qui précise qu’il s’adresse à toutes les contraintes du développement d’une entreprise, de sa création à son développement.

« Le FODIP s’adresse par la création du fonds de financement à la contrainte majeure à laquelle exposaient nos petits entrepreneurs. Il va renforcer les structures en capital de leurs affaires par les dotations en capital et en quasi-capital de manière à réduire la fragilité financière desdites entreprises. Le FODIP va ensuite adresser la question essentielle de garantie pour mitiger le risque pour les banques. En plus, le FODIP va soutenir le développement des entreprises », a ajouté le premier ministre guinéen.

Dr Ibrahima Kassory Fofana a promis au directeur du FODIP qu’il aura tout le soutien de son gouvernement pour que son institution réponde aux besoins des guinéens. « Monsieur le directeur du FODIP vous aurez à travers votre ministre tout le soutien du gouvernement pour que cette institution réponde aux besoins des guinéens » a assuré le chef du gouvernement guinéen.

De son côté, le ministre guinéen de l’industrie, des petites et moyennes entreprises a expliqué que la mise en place du FODIP permettra de résoudre plusieurs difficultés qui freinaient le développement des PME en Guinée.

« Le FODIP pourra permettre de résoudre certaines difficultés liées notamment à la faiblesse de la culture entrepreneuriale, le faible taux de formalisation des entreprises, l’insuffisance de l’assistance technique et financière des PME, le faible taux de bancarisation entre autre. L’avènement du Fonds du Développement Industriel et des PME (FODIP) coïncide à la mise en place d’un certain nombre d’outils de base favorisant le développement industriel des PME », a expliqué Tibou Kamara avant de décliner la mission du FODIP.

« La mission principale du FODIP consiste à mobiliser et utiliser des ressources provenant de différentes origines afin de promouvoir le développement du secteur industriel et des PME en Guinée », a ajouté le Ministre d’Etat chargé de l’Industrie et des PME.

Pour atteindre le principal objectif du fonds de développement industriel et des PMEs (FODIP), son Directeur Général compte s’investir dans un large programme qui lui permettra de mener à bien sa mission. En termes de perspectives, M. Aliou Souaré envisage de réaliser plusieurs actions qui favoriseront le développement industriel et des PME en République de Guinée.

« En termes de perspectives, le FODIP envisage entre autres de faire réaliser des études multidimensionnelles et multisectorielles sur l’entrepreneuriat guinéen afin d’actualiser les données et comprendre les différentes problématiques et les enjeux réels pour plus d’efficacité et d’efficience de l’action publique », a lancé le Directeur Général du FODIP.

Et M. Aliou Souaré de poursuivre : « Nous comptons accompagner les entreprises guinéennes dans leur processus de formation afin de les conformer aux standards de gouvernance d’entreprise. Nous allons mettre en place un système d’accompagnement selon le niveau d’évolution des entreprises, amorçage, croissance, expansion. Nous allons également participer à la diversification de l’économie guinéenne qui est actuellement située à plus de 77% d’exportation essentiellement dans les secteurs de mines et de minerais versus sur un horizon de 15 ans pour atteindre un pourcentage de 55% de produits transformés en Guinée. Le FODIP va faire la promotion de l’entrepreneuriat féminin afin d’augmenter son poids à au moins 30%, de l’entrepreneuriat total contre 17% actuellement. Ceci dans le but de faire des femmes entrepreneures une force motrice de l’écosystème entrepreneurial guinéen. Le FODIP apportera aussi un appui à l’entrepreneuriat des jeunes notamment dans le domaine de l’innovation et de l’économie numérique. Participer à la transition économique et écologique en termes d’impact économique, social et écologique,rehaussé, sur un horizon de 15 ans, l’apport du secteur industriel à 33% du PIB contre 17% actuellement dont 6,2% des mines. Le FODIP va participer à la valorisation du secteur primaire pourvoyeur de matières premières aux industries pour une transformation industrielle et une commercialisation optimale des produits finis selon les avantages comparatifs des différentes régions de la Guinée », a énuméré le DG du FOPDIP.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00244) 666 134 023