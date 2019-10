Guinée : appel d’urgence pour la "libération immédiate" de Sanoh et Cie…

L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, un partenariat de la FIDH et de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), condamne fermement la condamnation et la détention arbitraire de MM. Abdourahamane Sanoh, Ibrahima Diallo, Sékou Koundouno, Mamadou Baïlo Barry et Alpha Soumah, qui semble ne viser qu'à les punir pour leurs activités légitimes et pacifiques de défense des droits humains.

L'Observatoire appelle les autorités guinéennes à leur libération immédiate et inconditionnelle.

DESCRIPTION DE LA SITUATION :