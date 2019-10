Afrique-Russie: Ce que prône Alpha Condé...

SOTCHI-Le président guinéen Alpha Condé veut un renforcement des liens de coopération entre le continent africain et la fédération de Russie. Très reconnaissant envers le pays de Vladimir Poutine, le Chef de l’Etat qui a pris part au premier sommet Russie-Afrique a défendu une coopération plus féconde.

« Ce sommet est le témoignage d’une nouvelle ère et de l’approfondissement de la coopération que notre continent entretient avec la Russie », a déclaré Alpha Condé.

Le dirigeant guinéen rappelle que son pays a payé un lourd tribut pour avoir refusé l’instruction néocoloniale. Ce qui, selon Alpha Condé, a limité son accès aux financements, aux investissements et au commerce international. C’est pourquoi il a salué le rôle que la Russie a joué dans la construction de l’Etat guinéen.

« Ce sont des pays comme l’Union Soviétique qui ont permis l’ouverture de ce qui est devenu un blocus et construire les premiers pas de notre Etat. La contribution de la Russie a été multidimensionnelle y compris dans les domaines économiques, de la santé, de la sécurité, l’éducation, la recherche et particulièrement l’institut polytechnique de Conakry et le centre de recherche océanographique de Guinée. Depuis les indépendances, un nombre important de cadres guinéens ont été formés dans l’ancienne union soviétique et aujourd’hui en Russie, renforçant ainsi la coopération dans le domaine de l’enseignement et de la recherche », a indiqué le président Condé.

Selon lui, la république de Guinée est un excellent exemple de ce que la technologie et les investissements russes peuvent faire pour développer l’immense potentiel de la richesse des pays Africains.

« La présence des sociétés russes dans le secteur minier est bien établie (…). En ce qui nous concerne, les conditions sont déjà créées pour une extension toujours bienvenue de la diversification verticale de cette production. Cela permettra d’avoir une valeur ajoutée pour nos matières premières », a-t-il lancé, invitant la Russie à participer aux financements de l’initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI).

« Ouvrons les portes pour une coopération plus féconde, plus engagée, plus créative pour le meilleur pour la fédération de Russie, pour le meilleur pour les Etats africains assoiffés d’un partenariat mutuellement avantageux », a invité Alpha Condé.

Le premier sommet Afrique-Russie s’est achevé ce jeudi à Sotchi. Vladimir Poutine s’est félicité d’avoir posé les bases qui devraient permettre, selon lui, dans le futur à son pays d’intensifier ses échanges commerciaux avec le continent.

