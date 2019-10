Marche des femmes à Conakry : le Gouvernement parle de possibilité « d’infiltration »…

CONAKRY- Le Gouvernement guinéen vient de lancer une alerte. La marche pacifique des femmes du Front National pour la Défense de la Constitution qui se tient aujourd’hui même à Conakry pourrait être infiltrée selon le Gouvernement.

« Le Gouvernement porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a été alerté par des informations concordantes et persistantes sur la possible infiltration de la marche des femmes par des personnes décidées à troubler l’ordre public par des actes de violence », a prévenu le Gouvernement guinéen dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction.

Ce mercredi 23 octobre 2019, la branche féminine du FNDC organise une marche pacifique pour notamment dénoncer les tueries lors des manifestations politiques. La marche qui se tient en ce moment même (11h30 GMT) se déroule sans heurt. Elle est encadrée par les forces de l’ordre.

« En tout état de cause, le Gouvernement rassure les citoyens qu’il assumera sa mission régalienne de préservation de l’ordre public et prendra des mesures idoines pour la sécurité des personnes et de leurs biens », a précisé le Gouvernement guinéen dans un communiqué.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com