Découverte macabre au TPI de Kaloum : la famille du défunt fait des révélations…

CONAKRY- C’est une découverte assez inédite qui a été faite ce mardi 22 octobre 2019, dans la salle d’audience du tribunal de première instance de Kaloum. Le corps sans vie d’un adulte a été découvert dans cette juridiction située au cœur de la capitale Conakry.

Au niveau du parquet du TPI de Kaloum, on parle d’une mort naturelle, mais la famille du défunt elle s’interroge. Mohamed Lamine Keita le jeune frère du défunt que nous avons pu interroger a confié que son frère, accusé d’un délit mineur (vol de téléphone, ndlr) a passé deux mois à la maison centrale. Il xplique que c’est pendant cette période de détention qu’il aurait contracté une maladie qui lui a été fatale.

« C’est un jeune léonais qui l’a accusé de vol de téléphone au port. Ce dernier a porté plainte contre mon frère au tribunal. C’est dans ça qu’il a été arrêté et détenu à la maison centrale. Nous avons mené des démarches auprès du plaignant et du tribunal pour obtenir sa libération. Nous avons pu le sortir de prison. Il a bénéficié d’une liberté provisoire. Donc à chaque fois il devait se présenter au tribunal pour signer. Hier quand il venait, il s’est plaint de maux au niveau du cœur. Arrivé au tribunal, il s’est présenté au juge. Quand il fini de signer, il est allé se coucher sur les bancs de la salle d’audience du tribunal. C’est là-bas qu’il est décédé. Le matin on m’a appelé pour m’informer » explique le petit frère du défunt.

Mohamed Lamine Keita dit s’en remettre à Dieu, mais ne croit pas trop à la thèse d’une mort naturelle. « Il a fait deux mois à la maison centrale. Quand je lui rendais visite, on m’a dit qu’il était dans une situation un peu grave. C’est là-bas qu’il est tombé malade. J’ai payé de l’argent pour le sortir. Dieu seul sait ce qui l’a tué. C’est lui qui va juger entre eux et nous », a-t-il dit le visage crispé. Le corps de Laye Keita a été rendu à sa famille pour inhumation.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112