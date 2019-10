Crise en Guinée: Que recommandent les Etats-Unis?

CONAKRY-La crise politique déclenchée par le projet de nouvelle Constitution en Guinée continue d’"inquiéter" la communauté internationale qui prône la "Paix" et le "Dialogue".

Alors que neuf personnes sont mortes la semaine dernière en Guinée dans des manifestations contre le changement constitutionnel, Simon Henshaw, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en poste à Conakry a déclaré que la violence venant de quelque bord que ce soit est "inacceptable".

“En ma qualité d’Ambassadeur des Etats-Unis, je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter tous les Guinéens à s’abstenir de la violence au moment où l’avenir politique de ce pays fait débat. A l’instar de toute autre démocratie, le défi majeur reste le maintien du discours dans un ton certes passionné mais poli”, a déclaré Simon Henshaw, dans une note publiée ce mardi et dont copie est parvenue à notre rédaction.

La violence de quelque personne ou de quelque camp que ce soit, reste "inacceptable", prévient le diplomate américain, qui dit constater des progrès remarquables que le pays a réalisé depuis son indépendance. Selon lui, la voie unique vers la stabilité, la croissance, et la démocratie repose sur l’esprit de collaboration et de concertation entre toutes les parties.

« En tant qu’ami de la Guinée, les Etats-Unis constatent les progrès formidables que le pays a réalisé depuis son indépendance il y a soixante ans. Je me tiens aux côtés des Guinéens et des amis de la Guinée qui ne souhaitent rien d’autre que le meilleur pour ce beau pays. Comme mes homologues et moi l’avons dit dans notre déclaration le 17 octobre, la voie unique vers la stabilité, la croissance, et la démocratie repose sur l’esprit de collaboration et de concertation entre toutes les parties, afin de développer un pays paisible et prospère. J’encourage l’ensemble des Guinéens à œuvrer de concert dans la paix pour créer un meilleur avenir pour chacun”, a-t-il lancé.

A suivre…

Africaguinee.com