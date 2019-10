Condamnation de Sanoh et cie : qu’en pense Bah Oury ?

CONAKRY- Bah Oury a qualifié de « lourde » la condamnation des membres du Front National pour la Défense de la Constitution.

Le leader de l’UDD (Union pour la Démocratie et le Développement) a déploré cette décision de justice qui selon lui n’est pas favorise pas l’apaisement.

« La condamnation des dirigeants du FNDC, Abdourahmane Sanoh à un an de prison ferme, et trois autres à 6 mois de prison est lourde. Ceci ne milite nullement à l’indispensable nécessité de l’apaisement et de l’instauration d’un climat de confiance dans l’espace politique guinéen », a déclaré Bah Oury.

A noter que cette condmanation intervient à la veille d’une autre série de manifestations projetées par le Front National pour la Défense de la Constitution.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com