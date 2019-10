Katala 224: Cellcom Guinée sponsorise la remise des trophées aux lauréats…

CONAKRY-Sponsor officiel de la troisième édition du Katala 224, la société de téléphonie mobile Cellcom Guinée a participé ce samedi 19 octobre à la cérémonie de remise des trophées aux lauréats de cette année.

Le Katala 224 est un évènement annuel qui vise à récompenser des hommes et des femmes guinéens symbolisant des prototypes de réussite en Guinée. L’évènement est organisé annuellement depuis 2017 par l’agence de communication institutionnelle et événementielle More & More. Katala est un mot soussou qui signifie une personne qui se bat ou un travailleur courageux.

Au total, 24 personnes ont été présélectionnées comme modèle de réussite dans les secteurs Publics, Privés. Le Management, l’Informel, l’Investissement, l’Innovation, la Culture, l’Entreprise sont autant de domaines qui ont été ciblés. A l’occasion de cette troisième édition Katala 224, les organisateurs ont présenté les lauréats, secteur par secteur. Ce sont :

Secteur Public : M. Malick Sankhon

Secteur privé : madame Fatou Daira

Secteur entreprise : M. Foromo Guilavogui,

Secteur Innovation : M. Montaga Keita,

Secteur management : M. Mohamed Kleit

Secteur culturel : madame Aya Diawara,

Secteur informel : madame Hawa Saïdou

Secteur investissement : M. N’faly Mara

Au cours de cette cérémonie de remise, le responsable médias et relations publiques qui a représenté Cellcom Guinée lors de cette 3ème édition, a expliqué que son entreprise s’investit depuis le début de cette année dans le cadre de la mise en valeur du talent guinéen. C’est pourquoi ils ont décidé d’accompagner cette initiative.

« Depuis le début de l’année 2019, Cellcom Guinée a mis en place le concept ‘’guinéen et fier’’. Dans ce concept, nous mettons en avant tout ce qu’il y a comme valeur attachée à la Guinée notamment la culture, la musique et aussi les talents guinéens. Parce qu’aujourd’hui nous savons qu’il y a beaucoup qui se livrent à l’aventure. Donc Cellcom Guinée s’investi dans le cadre de la mise en valeur de tout ce qui est talent guinéen », a expliqué Mamadou Baïlo Danso avant d’ajouter que « Cellcom est présent à cette cérémonie en tant que partenaire et s’investit pour faciliter la réussite de cet événement qui aujourd’hui met la visibilité autour de tout ce qui est jeunes talents qui œuvre dans le cadre du développement de la Guinée », a-t-il ajouté.

Avant de remercier Cellcom Guinée pour son accompagnement pour la réussite de cet événement, la Président du comité d’organisation de Katala 224 a expliqué l’objectif de Katala.

« Katala a été initié pour encourager les efforts et élever les ambitions de la communauté entrepreneuriale, administrative et culturelle de Guinée. Ensuite accroitre la prise de décisions des jeunes qui suivent le parcours de ces modèles de réussite. J’adresse mes vives remerciements à l’ensemble de nos partenaires comme Cellcom Guinée qui par sa présence a rehaussé le niveau de cette soirée », a aussi expliqué Madame Haba Elise Koïvogui.

Le directeur administratif et financier de la société Négoce Internationale SONIT, Mohamed Kleit, est l’un des lauréats de cette 3ème édition. Il opère dans quatre secteurs d’activités stratégiques, la pêche industrielle, l’agroalimentaire, le café et cacao et l’immobilier en Guinée. Il n’a pas caché ses sentiments après avoir décroché ce prix.

« C’est fut un plaisir pour moi d’être nominé et de m’être battu durant toute cette période de campagne et d’être aujourd’hui lauréat. Je suis très content et je remercie les écoles guinéennes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Je remercie ma famille pour le soutien. Il faut motiver les jeunes de notre génération à persévérer, à ne rien lâcher, à l’aller de l’avant », s’est réjoui ce lauréat.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023