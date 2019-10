Guinée: les législatives reportées sine-die...

CONAKRY-Annoncées pour le 28 décembre de cette année, les élections législatives n’auront finalement pas lieu à cette date. Elles sont reportées sine-die. Et pour cause : le décret du Président de la République qui était censé convoquer le corps électoral 70 jours avant le scrutin pour entériner la date proposée par la CENI, n'a pas été pris. Ce qui a comme conséquence directe le "report" des législatives.

En Guinée, le code électoral révisé en son article 62 dispose que les électeurs sont convoqués par Décret du président de la République publié au Journal officiel de la République de Guinée : "Trente-huit (38) jours avant le scrutin pour l’élection présidentielle ; soixante-dix (70) jours avant le scrutin pour les élections législatives ; soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections communales. En cas d’annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu soixante (60) jours l’annulation".

« La date 28 décembre que la CENI avait proposé au Premier Ministre n’est plus tenable. Parce que si on compile le nombre de jours qui reste avant cette date, ça ne fait plus 70 jours », tranche le juriste Mamadi 3 Kaba, interrogé par Africaguinee.com.

« C’est un délai légal qui est incompressible. C’est la Loi qui prévoit ainsi. On ne peut pas se permettre de raccourcir ce délai parce que c’est la loi qui l’impose », précise le Juriste, soulignant qu’à date, aucune date officielle n’a été proposée au président. « Obligatoirement, la CENI va devoir proposer une nouvelle date », indique M. Kaba.

Pour le moment la classe politique n’a pas réagi face à ce report des législatives. Mais faut-il rappeler que l’opposition avait vivement critiqué la date proposée par le président de la CENI.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112