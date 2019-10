Conakry : Plusieurs militaires déférés…

CONAKRY-Une vingtaine de militaires vient d’être déférés devant le Tribunal militaire !

Suite au vol d’armes perpétré au mois de juillet 2019 par un groupe de militaires qui se sont nuitamment introduits au magasin d’armement du bataillon des blindés du Camp Alfa Yaya Diallo, le procureur militaire, saisi du dossier, s’est rendu sur les lieux et a confié l’enquête à la brigade de recherches de Matam, a appris Africaguinee.com de sources proches du ministère de la Défense .

« Les enquêteurs ont déféré les présumés auteurs arrêtés (une vingtaine au total) au parquet militaire du Tribunal militaire de Conakry. Lequel a saisi un juge d’instruction dudit Tribunal. Les enquêtes se poursuivent pour boucler le dossier en vue de la tenue très prochaine du procès », a annoncé Aladji Cellou Camara.

« AUCUN groupe et AUCUNE entité particulière ne sont ni visés, ni ciblés par le Tribunal militaire. Tous les mis en cause sont (et seront) assistés de leurs avocats tout au long de la procédure », a précisé le Directeur de la DIRPA.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com