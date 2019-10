Conakry : le Gouvernement lance le festival "Guinée Expo 2020 Dubaï"…

CONAKRY-Le gouvernement guinéen a lancé officiellement ce vendredi 18 octobre 2019, le Festival Guinée Expo 2020 Dubaï. Cette exposition se tiendra à Dubaï du 20 octobre au 10 avril 2021.

L’Exposition Universelle 2020 de Dubaï consiste à crée une plateforme de discussions mondiale et un véritable tremplin de créativité à travers des activités et des pavillons innovants. Six milliards de dollars US seront investis lors de cet événement, 438 ha d’espace seront aménagés pour l’exposition, 192 pays participeront et 25 millions de visiteurs sont attendus.

Le thème choisi pour l’Expo 2020 Dubaï est «Connecter les Esprits, Construire le Futur ». Le premier ministre guinéen soutient qu’en déclinant ce thème en trois districts, Mobilité, Durabilité et Opportunité, les organisateurs ont mis en avant les problématiques spécifiques sur lesquels les pays participants sont invités à réfléchir pour déterminer ensemble les modèles de développement de demain.

Pendant l’expo 2020 à Dubaï, la Guinée se démarquera avec un pavillon de 200 m² nommé ‘’Puisez à la source de l’Afrique de l’Ouest’’ qui exhibera la culture, l’histoire de la biodiversité et les innovations qui font du pays un pionnier de la sous-région. Dans ce pavillon on y trouvera également des espaces de vente des produits made in Guinea. Des conférences et des animations culturelles seront aussi tenues.

« Au regard de ces thématiques et de l’enjeu que représente le développement durable, notre pays s’est positionné à juste titre dans le district durabilité avec pour sous-thème Développement durable et renouvellement urbain axés sur l’eau. Le choix de ce thème vise à présenter, par un voyage à travers l’eau, les richesses de notre histoire, la diversité de notre patrimoine culturelle ainsi que la multiplicité des opportunités d’investissements offertes. Il permet en outre de mettre en avant les potentialités dont dispose la Guinée en termes de puissance agricole en devenir, de potentiel hydroélectrique étendu, de réserves minières les plus importantes et diversifiées au monde, de projet ambitieux d’urbanisation (Conakry Vision 2040), de culture riche et variée, de potentiel touristique immense et d’entreprises avec un savoir-faire diversifié.Avec plus de 25 millions de visiteurs attendus à l’Expo 2020, la mise en lumière de tous ces atouts permettra à coup sûr de renforcer les capacités de notre pays à attirer davantage d’investisseurs et de touristes », a expliqué Ibrahima Kassory Fofana.

Le commissaire général du Festival Guinée Expo 2020 a quant à lui affirmé que les enjeux de cet événement sont colossaux. Pour Gabriel Curtis, Expo 2020 Dubaï permettra aux guinéens de trouver de nouveaux débouchés.

« Dans cette exposition notre thème c’est l’eau. Ça s’appelle ‘’puiser à la source’’ parce que ça permet de mettre en avant ce que la Guinée a comme particularité. Les enjeux de cet événement sont colossaux, nos artisans ainsi que nos producteurs pourront exposer et vendre leurs produits et trouver de nouveaux débouchés. Ça permettre d’attirer de nouveaux regards de personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal notre pays. Cela permettra également de développer le tourisme et particulièrement le tourisme d’aventure qui pourrait intéresser ces visiteurs de l’expo universel de Dubaï 2020 », a aussi expliqué le ministre guinéen des investissements et de partenariats publics et privés.

Avant de démontrer les opportunités que la Guinée pourra tirer de cette exposition, le représentant des autorités émiraties a expliqué que le but et l’objectif de son pays c’est de réunir tout le monde entier autour d’une table pour discuter sur comment développer les pays.

« Cette exposition universelle n’appartient pas seulement aux Emirats Arabes Unies, elle appartient à tous. Le but et l’objectif des émiratis c’est de ramener le monde au tour d’une même table pour discuter, pour innover, pour créer ensemble. Cette exposition sera une occasion pour la Guinée de venir se présenter au reste du monde. C’est vraiment une plateforme idéale pour la Guinée d’aller rencontrer le monde, de présenter au monde ses différentes opportunités et de se mettre en avant sur la chaine internationale », a conclu Moosa Al Ashemi.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

