La Fondation SMB-Winning soutient l’action de l’association « Citoyens des Rues en Guinée »

Conakry, le 14 octobre 2019 – La Fondation SMB-Winning a procédé samedi à un don de plusieurs dizaines de jouets à l’intention de l’antenne guinéenne de l’association Citoyens des Rues. Ces jouets ont été remis aux enfants orphelins dont s’occupe Citoyens des Rues, essentiellement dans les communes de Conakry et Dubréka.

L’initiative de ce rapprochement entre la Fondation SMB-Winning et l’association Citoyens des Rues a été portée par deux anciennes Miss Guinée-France, Binta Diallo, assistante exécutive aux affaires publiques du Consortium SMB-Winning et marraine du projet Foot for Change, et Mariama Daff, créatrice de mode et marraine de l’orphelinat « Foyer de l’espoir » à la Cimenterie en banlieue de Conakry, un centre d’accueil géré par l’association Citoyens des Rues.

Depuis sa création en 2016, la Fondation SMB-Winning est engagée sur de nombreux projets permettant en lien avec la jeunesse guinéenne, notamment à travers le projet Foot for Change, qui permet à des jeunes filles de bénéficier d’un cursus sur le format sport-étude.

Pour Mariama Daff, « Ce don de la Fondation SMB-Winning va permettre à un grand nombre d’enfants du Foyer de l’Espoir de passer de bons moments ensemble avec de nouveaux jouets. Nous sommes très touchés par ce don et remercions encore la Fondation pour ce geste ».

« La Fondation SMB-Winning attache une importance particulière à la jeunesse guinéenne et nous le faisons à travers différents projets, déclare Binta Diallo, assistante. L’association Citoyens des Rues joue un rôle essentiel auprès des orphelins et nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer par ce geste à appuyer leur travail. »

À propos de la Fondation SMB-Winning

Depuis sa création en 2016, la Fondation SMB-Winning s’est donnée pour mission de promouvoir et de soutenir les projets culturels guinéens. Donner un rôle majeur à la culture en Guinée, c’est participer activement au développement local et communautaire, en initiant et promouvant des actions d’entraide et de solidarité. Au fil du temps, la Fondation a élargi son champ d’action en intervenant également dans les domaines de l’éducation et de la santé. Persuadé que le sport constitue à la fois un facteur de bonne santé et d’intégration sociale, la Fondation SMB-Winning est aussi partenaire du Wakriya Athletic Club (WAC) de Boké et du projet « Foot for Change ».