Guinée : l’étau se resserre autour du pouvoir d’Alpha Condé…

CONAKRY-Alors que la tension ne faiblit pas dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, la pression s’accentue davantage sur le pouvoir d’Alpha Condé.

L’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) appelé ce mardi 15 octobre 2019 les travailleurs à rester à la maison jusqu’à nouvel ordre.

L’USTG qui déplore les troubles sociaux et les conséquences pour le développement économique et social, a appelé ce mardi 15 octobre les travailleurs du secteur privé, public, mixte et informel à rester à domicile jusqu’à nouvel ordre.

Cette centrale syndicale réunit en son sein plusieurs organisations syndicales telles que la Fesabag (fédération syndicale des banques et assurances) et le Slecg (syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée).

Une paralysie des banques dans le contexte actuel pourrait davantage asphyxier l’économie du pays déjà balbutiante, alors que l’activité minière a été paralysée hier dans la région de Boké.

L’USTG qui motive sa décision par l’arrestation de membres de la société civile et les risques majeurs de sécurité pour les travailleurs et entreprises, exige la libération des responsables de la société civile arrêtés.

