Sidya Touré: "Je demande aux guinéens de continuer à manifester et à bloquer les voies…"

CONAKRY-Alors que des violences se poursuivent à Conakry et dans certaines villes du pays, Sidya Touré a appelé à la poursuite des manifestations.

« On ne peut pas l'accepter quelque soit le prix à payer. Je demande aux guinéens de continuer à manifester, à grever et à bloquer les voies jusqu'à ce que ce Pouvoir comprenne qu'on ne nous imposera pas une dictature par la force », a averti Sidya Touré.

Le leader de l’union des forces républicaines a été confiné chez lui par un important dispositif sécuritaire. Sidya Touré a dénoncé cette mesure, indiquant que la manifestation de ce lundi a été un franc succès.

« Le fait de quadriller mon domicile est pratiquement illégal. La manifestation a été un succès franc. On veut nous imposer une autocratie (...) on vient de m’informer que mon siège a été saccagé à Kankan avec des arrestations. Alpha veut monter la police contre la population pour instaurer une sorte d'autocratie », a dénoncé l’opposant avant d’annoncer que les manifestations se poursuivront demain et après demain.

« Nous continuerons nos manifestations demain et après demain », a-t-il déclaré, alors qu’au moins morts ont déjà été enregistrés ce lundi 14 octobre 2019 en marge de l’appel du FNDC.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com