Guinée : Alpha Condé tend la main à l’opposition après des violences meurtrières

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé, vient de tendre la main à l’opposition après des manifestations meurtrières particulièrement à Conakry.

Entouré de ses collaborateurs, le Chef de l’Etat a présidé, ce dimanche 13 octobre 2019, une importante réunion consacrée à l’examen de la situation nationale.

Alpha Condé a réitéré son appel au dialogue responsable et à la concertation permanente pour aplanir toutes les divergences et relever tous les défis qui se posent au pays. Selon un communiqué de la présidence parvenu à notre rédaction, le Président de la République a instruit le premier ministre Kassory Fofana, d’ouvrir de larges consultations sur tous les sujets de préoccupation nationale, sans limites, ni tabous.

Le chef de l’Etat fera une adresse solennelle à la nation pour annoncer sa décision sur les consultations sur la Constitution dont le rapport synthèse lui est déjà parvenu.

Alpha Condé a aussi instruit la reprise des sessions du comité de suivi afin de plancher sur le processus de parachèvement des élections locales et communautaire. Le comité de suivi devra examiner aussi le calendrier électoral, en particulier, des élections législatives, pour créer les conditions d’élections inclusives, ouvertes à tous et avec la participation de tous.

Vers la levée de l’interdiction des manifestations

Le Président de la République, a insisté sur le libre exercice des Droits et des Libertés reconnus à tous les citoyens , comme le droit de manifester, rappelant l’information et l’implication des autorités concernées pour qu’en accord avec les organisateurs, un itinéraire soit défini, des mesures de sécurité appropriées soient prises pour encadrer les manifestations, sécuriser les manifestants, afin d’éviter aussi tout débordement, tout acte de violence, toute atteinte aux droits et à la liberté d’autrui.

« le Président de la République, en appelle, une nouvelle fois, au sens de la responsabilité de chacun et de tous, à l’esprit civique et patriotique de tous les acteurs de la vie nationale pour préserver tous les acquis de nombreuses années de sacrifices, dans le respect des institutions et des lois de la République. Il invite toutes les composantes de la nation à se mobiliser et s’unir pour maintenir le climat de paix et de sécurité qui règne si heureusement en Guinée dans un monde en proie à l’instabilité et aux conflits de tous genres », précise le communiqué de la présidence.

