Attaques des PA à Conakry : Le Général Namory lance un appel à la retenue…

Le Chef d’État-major Général des Armées constate avec regret, le manque de civisme dans le comportement de certains citoyens qui se sont attaqués de façon injustifiée aux Forces de Défense et de Sécurité postées au niveau de certains PA, composés de la Police, de la Gendarmerie et appuyés par les Militaires.

Il convient de rappeler que la mission dévolue à ces PA est de lutter contre la grande criminalité pour préserver la sécurité et la quiétude de tous les citoyens.

Le Chef d’État-major Général des Armées condamne fermement cette attitude irresponsable qui est incompatible avec le sens de l’honneur.

Si l’état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyauté, neutralité et esprit de sacrifices, les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique, méritent la considération, le respect et la reconnaissance des citoyens.

C’est pourquoi, le Chef d’Etat-major Général des Armées en appelle à la conscience de tout un chacun, à la retenue, au civisme et à la collaboration de tous, pour préserver les acquis dans la consolidation de la paix et la sécurité pour tous.

Conakry, le 14 Octobre 2019

Le Chef d’État-Major Général des Armées

Général de Corps d’Armée Namory TRAORE

Commandeur de la Légion d’Honneur