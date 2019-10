Manifestations en Guinée : Général "Bafoé" donne une consigne à la Police…

CONAKRY-A la veille de la manifestation de ce lundi 14 octobre, le Général Ansoumane Camara, « baffoé »a donné une consigne aux services de Police.

Le Directeur Général et Inspecteur Général de Police interdit tout usage d’armes à feu pendant les opérations de maintien d’ordre.

« En application de la Loi L/No 009/2015/AN portant maintien de l’ordre public en République de Guinée, en son chapitre II et section II concernant le recours aux armes et moyens conventionnels ; il me revient le devoir de rappeler à l’attention de l’ensemble des services chargés du maintien et du rétablissement de l’ordre public que l’usage de toutes armes non conventionnelles est formellement interdit lors des manifestations », a averti le Général Baffoé, dans une note parvenue à notre rédaction.

Toute violation de la présente consigne entraînera son auteur devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes, ajoute-t-il. Par ailleurs, les chefs d’unité sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l’application stricte du contenu de la présente note circulaire.

Cette consigne intervient après une décision prise par l’Etat-major Général des armées, consignant tous les militaires dans les casernes à partir du lundi.

