Mamadou Camara, porte-parole de la police: "Toute velléité de trouble à l’ordre public…"

CONAKRY-A quelques heures de la manifestation appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), le ministère de la sécurité et de la protection civile a fait une déclaration.

Le département dirigé par Alpha Ibrahima Keira avertit que les unités de police sont mobilisées pour répondre à toute action de velléités de trouble à l’ordre public. A propos, nous vous proposons ce communiqué lu ce soir par le porte-parole de la Police, Mamadou Camara.

"Le ministère de la sécurité et de la protection civile ayant pris acte de la déclaration faite par certains de nos compatriotes appelant à des manifestations à partir du lundi 14 octobre 2019 se fait le devoir de rassurer tous les citoyens que des mesures appropriées ont été envisagées par les unités de police pour répondre à toute action de velléités de trouble à l'ordre public.

Le ministère de la sécurité et de la protection civile invite les citoyens à vaquer à leurs occupations quotidiennes et rassure les opérateurs économiques, les élèves, les fonctionnaires et toutes les autres catégories socioprofessionnelles que les forces de maintien d'ordre assurent leurs missions de protections et de sécurisation des personnes et de leurs biens.

Les unités de police seront très attentives pour faire en sorte que la liberté de manifestation soit respectée, mais que la liberté de circulation soit garantie. Faut-il rappeler qu'on peut manifester mais bloquer un pays alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler est inacceptable. Le ministère de la sécurité et de la protection civile veillera scrupuleusement à la sécurité de tous, surtout ceux qui ne souhaitent pas manifester mais veulent librement circuler.

Le ministère de la sécurité et de la protection civile invite en conséquence l'ensemble des structures de police de la république à s'investir activement avec professionnalisme dans cette logique en vue d'assurer pleinement la sécurité des citoyens à tous les niveaux".