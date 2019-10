DPJ: Une importante précision sur le cas d'Abdoul Malik Koné...

CONAKRY-Abdoul Malik Koné a été suspendu et non limogé ! C’est du moins ce que précise un arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahima Keira lu ce soir dans le journal de 20h 30’ à la télévision nationale.

L’arrêté indique que monsieur Abdoul Malik Koné, commissaire de Police, directeur central de la police judiciaire a été suspendu de ses fonctions pour faute lourde.

Dans la foulée de cette suspension, le ministre a nommé un directeur par intérim à la tête de la DPJ. Il s’agit de Monsieur Mamady Kourouma Commissaire divisionnaire de police. Il était l’adjoint du directeur suspendu.

