Le Consortium SMB-Winning offre plus de cent millions GNF à l’ANIGEM...

CONAKRY-Fidèle à la responsabilité sociétale de l’entreprise, le Consortium SMB-Winning vient de faire un don de cent seize millions quatre cent soixante-seize mille (116.476.000 GNF) à l’Association Nationale des ingénieurs géologues et mines de Guinée (ANIGEM). La cérémonie de remise du chèque au lieu ce vendredi 11 octobre au siège du consortium sis au quartier Tombo, dans la commune de Kaloum, a-t-on constaté sur place. Cette enveloppe permettra à l’association bénéficiaire de démarrer véritablement ses activités.

A l’occasion de cette cérémonie, le Directeur Général de la SMB (Société Minière de Boké) Frédéric Bouzigues qui a procédé à la remise, a indiqué que c’est tout un honneur pour le Consortium SMB-Winning de participer aux activités de l’ANIGEM.

« Au nom du consortium SMB Winning, c’est tout un honneur de participer aux activités de l’ANIGEM. Au nom de monsieur Fadi Wazni, le président du Conseil d’Administration de la SMB et de monsieur Isamel Diakité qui représente notre Consortium ici en Guinée, je réitère notre volonté de vous accompagner à travers vos activités », a déclaré M. Bouzigues.

Le Consortium SMB-Winning n’est pas à son premier geste vis-à-vis de l’ANIGEM. Il a fortement appuyé l’Association Nationale des ingénieurs géologues et mines de Guinée lors de la tenue de son Assemblée Générale constitutive en février dernier.

« La promotion de notre secteur d’activité et la promotion de ses valeurs sur la gouvernance par exemple, sur l’environnement, l’employabilité sont autant d’initiatives qu’il faut encourager. La promotion des ces valeurs s’inscrivent dans la responsabilité sociétale de la SMB qui est une société qui souhaite aller de l’avant et qui manifeste son intérêt à ce genre d’initiatives », a indiqué le Directeur Général de la SMB.

Cet important don permettra à l’ANIGEM de pouvoir démarrer ses activités. Il est destiné tout d’abord à payer la location de son siège pour une période d’un an, l’achat des bureaux et du matériel informatique ainsi que le financement de ses missions de prises de contact avec d’autres structures évoluant dans le secteur minier.

Exprimant sa satisfaction vis-à-vis du donateur, le Président de l’Association Nationale des ingénieurs géologues et mines de Guinée s’est dit honoré de cet appui.

« Nous sommes très honorés de l’appui que votre société nous fait. Ça nous va droit au cœur. Nous sommes une jeune association. Je dois rappeler que le consortium n’est pas à son premier geste. La SMB a eu l’honneur d’assurer le parrainage de notre assemblée générale constitutive. Je profite de l’occasion pour remercier votre société qui nous a suffisamment appuyés pour jeter les bases de l’ANIGEM », s’est réjoui Morciré Sylla.

Plus loin, il soutient que ce nouvel appui est une autre illustration de la volonté de la SMB de collaborer avec les institutions des mines de Guinée. « Nous saluons cet engagement. Notre collaboration ira toujours de l’avant. Puisque certaines actions sont déjà initiées dans la collaboration avec la SMB. Nous vous remercions infiniment. Nous pensons que le partenariat qui nous unit va grandissant. Pour notre part, nous nous engageons à être partout où besoin sera, des représentants de la corporation mais aussi des représentants de l’association », a-t-il promis.

Il a aussi expliqué que l’ANIGEM a non seulement pour objectif la gestion de la profession minière et géologique mais aussi avoir un œil sur les activités minières qui se mènent à travers le pays en vue de permettre que celles-ci se fassent dans le respect des critères minières définis dans le code minier guinéen, tout en ne sacrifiant pas l’environnement. « Nous serons des traits d’union entre les sociétés minières, les professionnels des mines qui opèrent et les populations locales qui accueillent les compagnies minière », a-t-il indiqué.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112