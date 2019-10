Guinée : la CPI, ultime rempart à la répression lors des manifestations ?

CONAKRY-La Cour Pénale Internationale (CPI) est-elle le rempart ultime contre les répressions lors des manifestations ? Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui appelle à des manifestations dans tout le pays à compter du 14 octobre a saisi la section persécutions et crimes de masse de cette juridiction internationale, a appris Africaguinee.com.

Par sa démarche, la plateforme qui s’oppose au projet de référendum constitutionnel en Guinée alerte la CPI sur les risques de violences en Guinée contre les manifestants. Le FNDC se fonde surtout sur des déclarations jugées préoccupantes tenues ces derniers par le Président de la République et des responsables du Gouvernement, tel que le ministre de la sécurité et de la protection civile, Alpha Ibrahima Keira.

Le Front National pour la Défense de la Constitution avertit que des indicateurs bien définis permettent d’identifier des germes de violences déjà présentes. Par cette saisine, le FNDC déclenche une procédure d’alerte précoce et de veille pour l’adoption de mesures urgentes aux fins de la prévention de crimes potentiels.

Il attire l’attention de la Cour Pénale Internationale sur la nécessité d’assurer le suivi de l’évolution de la situation en Guinée, en vue de prévenir la naissance de violations graves et massives des droits de l’homme et d’empêcher l’utilisation illégale et disproportionnée de la force.

Merci de lire ci-dessous le document que le FNDC a transmis à la CPI.

