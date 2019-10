Guinée: L'ONFPP s'implique dans la sensibilisation sur la migration irrégulière...

CONAKRY-La maison de production PEPS et l’office national de formation et du perfectionnement professionnelle (ONFPP) ont procédé au lancement de la grande première du film fiction dénommé ‘’the way’’ qui signifie le chemin ce jeudi 10 octobre 2019. The Way est un film fiction moyen métrage de 40 minutes. Dans ce film, la réalisatrice a mis en exergue la pression que subissent certains jeunes de la part de leur propre famille qui les oblige de prendre le chemin de l’immigration.

Dans ce film qui parle de la migration irrégulière, la réalisatrice a détaillé en quelques mots son idée. D’après Isabelle Kolkol Loua, aujourd’hui nombreux sont les jeunes qui prennent le chemin de l’exil à cause d’une pression venant de leurs parents.

«Dans le film nous avons voulu mettre un accent et traiter l’angle de l’influence familiale sur ceux qui partent. Il est clair que tous les jeunes qui partent ne décident d’eux-mêmes souvent de partir, mais il y en a une partie qui est sous la pression de la famille qui leur dit toi tu es un maudit, il faut partir, l’autre est parti et il a réussi mais toi tu fais quoi ici ? C’est cet angle qu’on a pris en ajoutant que nul n’est obligé de partir », a expliqué Isabelle Kolkol Loua avant de rappeler à la jeune guinéenne qu’elle est l’énergie vitale pour le développement du pays.

« Il est temps pour nous jeunes africains particulièrement guinéens de prendre conscience que nous sommes l’énergie vitale de notre pays la Guinée. Notre pays ne se développera qu’avec notre volonté et notre détermination. Nous avons beaucoup à offrir. C’est ainsi le message que communique ce film en passant par la sensibilisation quant à la question de la migration irrégulière », a-t-elle ajouté.

Le ministre en charge des investissements et de partenariat public et privé qui a participé à la projection du film ‘’the way’’, a quant à lui envoyé un message à la jeunesse guinéenne. Gabriel Kirtus assure que toutes les opportunités de réussite se trouvent chez nous.

« Je vais dire à tous les jeunes qui sont tentés par l’aventure qu’on a toujours l’impression qu’il y a l’eldorado de l’autre côté parce qu’au fond on ne connait ce qu’on a ici. Croyez-moi pour avoir été de l’autre côté, je vois que c’est ici l’avenir, c’est vraiment ici qu’on peut réaliser, c’est ici qu’on peut créer », a aussi ajouté le ministre.

Avant de donner les raisons de son appui à la réalisation de ce film, le directeur général de L’ONFPP a de son côté appelé à l’implication sans faille de tous acteurs concernés de se donner les mains pour freiner ce fléau qui a endeuillé plusieurs familles guinéennes.

« La migration irrégulière est un phénomène multidimensionnel qui nécessite l’implication sans faille de tous les acteurs, parents, religieux, société civile, l’Etat et les partenaires au développement. Depuis le début de cette année, l’ONFPP s’est lancé dans une campagne de communication et de sensibilisation sur le phénomène de la migration irrégulière. C’est la raison pour laquelle nous avons accompagné l’agence de communication PEPS dans la réalisation et la production de ce film fiction qui complète notre communication », a expliqué Lucien Guilao.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023