Santé : CRS mobilise les journalistes pour une meilleure approche dans la lutte contre le paludisme…

CONAKRY-Catholic Relief Service(CRS) en collaboration avec le Programme National de la Lutte contre le Paludisme (PNLP) a organisé ce mercredi 09 Octobre 2019 un atelier d’informations à l’endroit des journalistes guinéens issus des médias publics et privés. L’objectif de la rencontre était d’orienter ces Hommes de médias sur la lutte contre le paludisme en Guinée.

La rencontre a mobilisé des conseillers, des consultants, les chefs d’unité du Programme national, ainsi que les partenaires dont Catholic Relief Services (CRS) et du Fonds mondial.

Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés. Il s’agit notamment de l’importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées, la gratuité de la prise en charge et le traitement du paludisme dans toutes structures sanitaires du pays.

A cette occasion, la Directrice adjointe du Fonds Mondial au niveau de Catholic Relief Service (CRS), a donné les raisons de l’organisation de cet atelier à l’intention des journalistes.

« Nous avons organisé cet atelier avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme parce que nous croyons que dans la lutte contre le paludisme, le maillon important c’est la prévention. Dans cette activité, les journalistes doivent jouer un rôle capital. Parce que nous constatons malheureusement chez la population, il y a encore des gaps de compréhension de certaines de nos actions clés que nous menons », a expliqué Dr Djanaba Koulibaly Traoré, coorganisatrice de cette activité et partenaire privilégiée de la lutte contre le paludisme en Guinée.

Pour sa part, Eugène Kaman Lamah Directeur du Programme National de la Lutte contre le Paludisme a indiqué que grâce à la communication, la population pourra savoir que des efforts sont fournis pour lutter contre cette maladie.

« Aujourd’hui nous pensons que c’est cette communication avec la presse qui peut amener nos populations à s’approprier de tous nos actes afin que leur engagement, leur dévouement et participation soient assumés », a expliqué le premier responsable du Programme Nationale de la Lutte contre le Paludisme en République de Guinée.

Poursuivant, M. Eugène Kaman Lamah a annoncé que désormais le diagnostic et le traitement du paludisme sont gratuits en Guinée. Il a invité les populations guinéennes à réclamer leurs droits dans toutes les structures sanitaires du pays, qu’elles soient publiques ou privées.

« Aujourd’hui nous voulons que la population guinéenne reconnaisse que le Gouvernement et les partenaires ont acheté des médicaments. Nous voulons que la population retienne cette information et qu’elle se lève pour réclamer ses droits devant tout agent de santé. Pour un cas de fièvre diagnostiqué lié au paludisme, qu’il soit reconnu et traité gratuitement avec les bonnes pratiques de la médicine. Cette mesure reste valable même pour les cliniques privées », a précisé le Directeur du Programme National de la Lutte contre le Paludisme.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023