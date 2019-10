Le doyen Oumar Telly Bah âgé de 125 ans parle : "Le secret de ma longévité… "

MALI-Du haut de ses 125 ans, Mody Oumar Tély Bah qui pourrait être considéré aujourd’hui comme le doyen de l’humanité, garde de nombreux souvenirs. Le super-centenaire, plus âgé que la Japonaise Kane Tanaka (116 ans), ne connaît pas exactement sa date de naissance, mais selon des historiens qui ont consulté des archives et ont fait des recoupements avec des évènements historiques majeurs, Mody Oumar Tély serait né vers 1894, soit deux ans avant l’assassinat d’Almamy Bocar Biro. L’homme que nous avons interrogé est très lucide, mais ne s’est pas montré très bavard. D’ailleurs selon ses proches, c'est de sa nature.

« Je me nomme Oumar Telly Bah. Il y a très longtemps que je suis né. Je me souviens avoir connu certains commandants de cercles français de l’administration coloniale. Parmi eux, je peux citer les commandants Boulanger, Litibo, Bernard, Marcesso Gaston. Ce dernier est celui avec lequel le chef de canton de l’époque avait découvert pour la première fois la dame du Mali entre 1937 et 1939 lors d’un recensement démographique à Tensira. Les chefs locaux dont je retiens les noms, ce sont Thierno Cellou Yembering, père de Thierno Sarifou Yembering, Thierno Yaya Pellal. Quant à Alpha Mamadou Oury, il était le père d’Alpha Mamadou Cellou Mali. Je travaillais avec leurs parents pendant qu’eux, ils étaient à l’école », se souvient le doyen Oumar Tély Bah.

Lire aussi- Mali: Sur les traces de Mody Oumar Tely, ''doyen de l’humanité'', âgé de 125 ans

« J’ai même côtoyé des colons blancs. Aujourd’hui, si on me demande mon âge, je dirais que j’ai 120 ans et plus. Mais je n’ai pas d’extrait de naissance. J’ai eu quatre fils. L’unique femme que j’ai épousée Diaraye est décédée. Lorsque j’étais jeune je mangeais du riz, du fonio, accompagnés de la viande. J'observe le jeûne toujours. Je pense que je dois ma longévité à Dieu et je continue de prendre soins de moi (…) », a-t-il déclaré.

Adama Dian Bah, la cinquantaine revoulue est la benjamine de la famille de Mody Tely Fougou. Elle s’occupe de son père depuis plus de deux décennies. Elle explique le secret de la longévité de son papa. « Ça fait plus de 20 ans je m’éloigne rarement de mon papa. Son secret, il n’a jamais accepté de faire des travaux durs ou pénibles depuis son jeune âge. Il s’abstient de la sucrerie aussi, il ne mange pas aussi certains tubercules comme la patate et les tarots. Ses aliments préférés c’est la viande, le poisson et la sauce à base de pate d’arachides. C’est ce qu’il continue de manger toujours », explique-t-elle.

Selon Abdoulaye Bah, 49 ans l’un des petits-fils du doyen Tely, Dieu a fait un don à son grand-père. Il précise que son grand père ne mange pas le sucre et que c’est la viande séchée qu’il consomme.

« Dieu lui a fait un don. A son âge il retient tout. Il reconnait toute personne qui vient vers lui. Il peut marcher seul, il voit sans problème. Depuis mon jeune âge, je l’ai vu comme ça. A part le coma profond dans lequel il était plongé il y a des années, je l’ai connu comme ça. Nous sommes là, j’ai mes 49 ans aujourd’hui. Je l’envoyais souvent dans ma voiture à Mali centre quand il veut saluer ses amis, parfois aussi je le prenais à Mali pour Fougou. Il est toujours là bien portant. Mais je dois dire qu’il évite les huiles, le sucre, les cubes Maggi. Même le quinquélibat qu’il prend, c’est avec du miel jamais avec le sucre. La viande qu’il consomme aussi c’est la viande séchée. Il ne touche pas aux grillades, mais la viande séchée c’est son affaire », explique le petit-fils du doyen Oumar Tély Bah.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45