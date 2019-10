Appel à candidature : GAC recrute un (e) Assistant (e) service juridique et conformité

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats Arabes Unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : UN(E) ASSISTANT(E) SERVICE JURIDIQUE ET CONFORMITE

Site d’affectation : Tinguilinta

Date de publication : 10 octobre 2019

Objectif :

Aider le directeur juridique et conformité à diriger une fonction de conformité et juridique de classe mondiale. Veiller à ce que tous les documents juridiques et de conformité soient très bien organisés. Aider GAC COMPLIANCE à organiser les réunions et voyages. Aider l'équipe juridique et conformité dans la rédaction des lettres et de la tenue de dossiers.

Tâches principales :

§ Fournir une assistance au directeur et à l'équipe juridique et conformité.

§ Fournir une assistance logistique et administrative interne.

§ Organiser les réunions, le calendrier et les préparatifs des voyages du Directeur juridique et conformité.

§ Rédiger les lettres en français et en anglais.

§ Faire la lecture de preuves recherchées, suivre avec d'autres départements pour faire avancer les dossiers en cours.

§ Rédiger un procès-verbal de toutes les réunions.

§ Contribuer de manière décisive aux efforts d'amélioration continue des processus.

§ Recommander des améliorations du processus en matière d'efficacité, de contrôle et de qualité du travail.

§ Assister l’équipe juridique et de conformité sur des projets réglementaires ad hoc.

§ Se conformer à toutes les politiques, procédures et lois de conformité applicables et règlements.

§ S'acquitter d'autres tâches ou tâches connexes selon les directives.

Qualifications/ Compétences :

§ Avoir l'expérience pratique dans la fonction d’Assistant juridique et Conformité.

§ Être très dynamique et ambitieux, prêt à booster sa carrière

§ Être prêt à se former pour devenir un conseiller juridique junior

§ Avoir une Intégrité absolue.

§ Avoir la capacité de concentration sur une longue période (prendre des minutes précises lors de longues réunions), avoir la capacité de synthétiser l'information

§ Bonnes compétences interpersonnelles et organisationnelles

§ Avoir de bonne capacité rédactionnelle, avoir un bon sens de la communication, de la confidentialité et de la discrétion.

§ Avoir une compétence analytique et informatique adéquate

§ Aptitudes à la planification et à l'organisation. Maîtrise de MS Office

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation ;

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) ASSISTANT(E) SERVICE JURIDIQUE ET CONFORMITÉ , au Pôle Emploi de Boké.

Ou encore par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (17/10/2019 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.