Appel à candidature : GAC recrute un (e) (1) Officier paie

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats Arabes Unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : UN(E) (1) OFFICIER PAIE

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 10 Octobre 2019

Objectif :

Renforcer l’équipe des Ressources Humaines pour le bon déroulement des activités relatives à l’administration du personnel et de la paie et à l’exécution de ses différentes tâches.

Tâches principales

§ Mettre à jour des informations du personnel dans SAP.

§ Collecter, analyser et gérer les données relatives à la paie.

§ Produire les rapports de paie et les listes pour les déclarations CNSS et DMU

§ Préparer les documents requis pour les audits internes et externes

§ Transmettre et classer les documents de banques relatifs aux salaires.

§ Trier et distribuer les bulletins de salaires mensuels.

§ Classer les dossiers de salaires dans des chronos indiqués à cet effet.

§ Gérer tous les documents administratifs requis (en cas de faute, démission, départ négocié, retraite ou décès).

§ Maintenir et actualiser les informations concernant les employés (bases de données) pour ainsi renforcer l’accès facile aux informations.

§ Gérer les absences (congés annuels, permission, maladie, mission, etc.) et retards.

§ Actualiser les informations sur les familles des employés dès survenances d’évènements (mariage, naissance, divorce, décès, etc.)

§ Gérer les heures supplémentaires, les plannings et les rotations.

§ Procéder à la compilation et au maintien des données des employés à jour (adresse, documents administratifs, contrats, lettres, informations CNSS, rapports sur la performance, les dossiers médicaux, absences, évaluations de performance, formation, congés, etc.)

§ Suivi immatriculation : CNSS, Assurance Maladie, AGUIPE

§ Assurer la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles de sécurité, de qualité et de gestion de l'environnement pertinents dans toute la section afin de garantir la sécurité des employés, la conformité aux lois et une attitude environnementale responsable.

Qualifications/ Compétences

§ Être titulaire d’un BTS en Ressources humaines et/ou diplôme universitaire en Droit, Administration des Affaires, Gestion, ou tout domaine pertinent.

§ Avoir au moins 2 ans d’expérience en Gestion des Ressources humaines/Paie/Administration ou dans un domaine similaire.

Avoir de bonnes connaissances des outils informatiques (MS Office, Excel, SAGE, SAP).

Avoir de très bonnes connaissances du code du Travail, du code minier, du code des impôts et de sécurité sociale de Guinée, et de la convention collective de branche. Avoir également de très bonnes connaissances des Procédures de Gestion des Ressources humaines et pratiques RH.

Être capable de travailler en équipe et sous pression. Avoir une capacité à planifier des tâches en fonction des priorités. Être proactif, avoir de bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) (1) OFFICIER PAIE, au Pôle Emploi de Boké.

Ou encore par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/10/2019 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.