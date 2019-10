Appel à candidature : GAC recrute un (1) Technicien rail

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats Arabes Unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : UN (1) TECHNICIEN RAIL

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 10 octobre 2019

Objectif :

Le titulaire doit être en mesure de travailler avec un minimum de supervision et exécuter les tâches qui lui sont assignées dans un délai limité. Il doit être en mesure de faire l'inspection et les petites réparations de l’équipement selon les normes requises dans le domaine. Il s'agit d'une position flexible pour l'entretien du matériel roulant et de la locomotive qui appartiennent à GAC. Le travail sera en quart 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Tâches principales

§ Respecter et obéir aux politiques, systèmes, processus et procédures de contrôle des documents afin que toutes les exigences procédurales/législatives pertinentes soient remplies tout en offrant un service de qualité et rentable d'une manière cohérente.

§ Effectuer des activités quotidiennes liées à l'exploitation du groupe d'exploitation ferroviaire.

§ Se conformer aux politiques et procédures établies.

§ Inspecter le train arrivant ou partant du port ou de la mine.

§ Inspecter les locomotives et les shunter de wagons.

§ Réparer et inspecter les wagons dans l'atelier d'entretien.

§ Travailler sur le déploiement d'urgence en cas de déraillement ou de panne majeure de l'équipement sur la voie ferrée.

§ Conduire les véhicules d'entretien pour inspection.

§ Faire autres tâches exigées par les services ferroviaires.

§ Respecter et assurer une méthode de travail sécuritaire.

§ Aider à transmettre le message que les trains sont dangereux.

§ Aider un collègue dans une tâche difficile.

§ Participer au maintien de l'esprit d'équipe.

§ Veiller à ce que tous les incidents soient signalés et effectuer autres tâches ou affectations connexes selon les directives.

Qualifications/ Compétences

§ Avoir un Diplôme en voie et bâtiment de l’école des chemins de fer / BTS en maintenance électrique, mécanique ou hydraulique. Le certificat de soudeur est également souhaité

§ Avoir l'expérience pratique dans la fonction Technicien Rail Junior ou un stage dans l'un des métiers suivants : inclinaison mécanique, électrique ou électronique

§ Être Capable de lire et d’écrire, avoir une compétence en communication verbale est importante

§ Avoir une connaissance de base en informatique

§ Être Capable de lire et de comprendre des dessins ou des schémas

§ Être capable de comprendre et d'appliquer les normes

§ Travailler avec un minimum de supervision et être orienté qualité

§ Avoir la capacité de résoudre des problèmes.

§ Avoir la capacité d'appliquer avec précision et efficacité les procédures en cas d'urgence

§ Travailler au sein d'une équipe avec la capacité et la volonté de partager les connaissances

§ Avoir un permis de conduire est un plus

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN (1) TECHNICIEN RAIL , au Pôle Emploi de Boké.

Ou encore par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/10/2019 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.