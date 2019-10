Appel à candidature : GAC recrute quatre assistant (e) s -carburant

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats Arabes Unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : QUATRE (4) ASSISTANT(E)S - CARBURANT

Site d’affectation : (2) Kamsar et (2) Tinguilinta

Date de publication : 10 Octobre 2019

Objectif :

L’Assistant Chargé du Carburant et Produits assimilés est responsable du transport du carburant, il doit être en charge du déchargement et de la distribution du produit sur les différents sites de GAC. Il est responsable de l’enregistrement des quantités et de la qualité du carburant. Il enregistre la quantité de carburant distribuée et veille à ce que le fournisseur respecte les procédures établies, est responsable de veiller à ce que la citerne reste en bon état, en suivant les procédures Santé, Sécurité et Environnement (HSE), en étant prêt à utiliser le kit de lutte contre les déversements ainsi que les outils de lutte contre l'incendie.

Tâches principales :

§ L’Assistant Chargé du Carburant et Produits assimilés s'assurera que le fournisseur respecte les exigences du contrat. Il contrôlera l'activité quotidienne du fournisseur en approvisionnement en carburant.

§ Il enregistrera des données dans l'éventualité d'une panne du système FMS et de la mise en service de la station en mode manuel : tous les enregistrements seront imputés manuellement.

§ Il est responsable de la collecte des données quotidiennes sur le carburant distribué par les pompistes.

§ S'assurer que les camions citernes restent en bon état, en suivant les procédures HSE, et sera prêt à utiliser le kit de lutte contre les déversements ainsi que les outils de lutte contre l’incendie.

§ Suivre les procédures de sécurité (le port des EPI).

§ Il doit faciliter le montage et le raccordement du tuyau de carburant de la citerne à la motopompe jusqu'au débitmètre et dans le réservoir de carburant sans déversement. Il doit débrancher et démonter le tuyau dès après le déchargement.

§ Il doit aider au montage et à la connexion du tuyau de carburant de la station-service aux wagons avec zéro déversement. Il doit superviser la déconnexion et le démontage du tuyau après le déchargement.

§ Il donne une confirmation visuelle de la quantité déchargée selon le débitmètre, qui doit être enregistrée dans la colonne de réception de carburant.

Garantir le respect des politiques, procédures et réglementations HSE pertinentes, ainsi que l'engagement de parvenir à un « zéro préjudice » grâce à des conditions et à des comportements sûrs. Signaler tout incident et dangers constatés dans la zone de responsabilité.

Qualifications/ Compétences

§ Être détenteur d’une Licence en logistique ou informatique.

§ Avoir au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire.

§ Être détenteur d’un permis de conduire valide pour les véhicules légers.

§ Avoir la capacité à parler correctement la langue française ; l’anglais sera un atout ;

§ Être précis avec les chiffres et avoir le souci du détail ;

§ Avoir une connaissance parfaite du progiciel MS Office ;

§ Avoir une connaissance en gestion de base de données (au moins un logiciel) ;

§ Avoir de bonnes compétences en communication et en coordination.

§ Être d’une moralité irréprochable, un casier judiciaire vierge.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : QUATRE (4) ASSISTANT(E)S - CARBURANT, au Pôle Emploi de Boké.

Ou encore par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/10/2019 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.