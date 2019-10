Dr Oussou à Bouréma Condé: "Le 14 on saura derrière qui se trouve le peuple…"

CONAKRY-La sortie musclée du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation fait réagir dans les rangs de l’opposition. Dr Fodé Oussou Fofana qui s’est confié à notre rédaction a déclaré que les « fauteurs de troubles » se trouvent dans le camp de ceux qui veulent changer la constitution.

« Bouréma Condé n’a qu’à chercher les fauteurs de troubles dans son propre camp. Les fauteurs de troubles ce sont ceux qui veulent changer la Constitution, les fauteurs de troubles, ce sont ceux qui veulent passer d’une république à une autre », a réagi le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée.

Mardi soir, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, a dans une déclaration qualifié le Front national pour la Défense de la Constitution d’être une menace contre la paix et la sécurité pour la nation. Général Bouréma Condé a averti les fauteurs de troubles qu’ils feront face aux forces de l’ordre.

« Il ne peut intimider personne, parce que lui Bouréma Condé, il est tellement incompétent que c’est seulement Alpha Condé qui peut le nommer ministre de l’administration du territoire. Mais les temps et les époques ont changé. Nous ne sommes plus dans les temps où il chicotait les militants du RPG arc-en-ciel. Maintenant, le 14 on saura le peuple est derrière qui. Il nous trouvera sur son chemin », a averti M. Fofana.

A suivre…

DIALLO Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

