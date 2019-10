Manifestation du 14 octobre en Guinée: Qu’en dit le ministre Keira?

CONAKRY- Alors que la manifestation annoncée pour ce lundi 14 octobre suscite des inquiétudes, le Ministre guinéen de la Sécurité a pris un engagement.

Alors que la psychose grandit dans la cité, le ministre de la Sécurité Alpha Ibrahima Keira qui a été interrogé ce mardi 8 octobre 2019 par un journaliste d’Africaguinee.com, a été clair. Le Chef du Département de la Sécurité et de la protection civile garantit que L’Etat fera son travail.

« L’Etat fera son travail. Ne vous en faites pas », a averti le ministre de la Sécurité et de la protection civile.

En Guinée, le climat politique se crispe à deux mois des législatives du 28 décembre et à un an de la présidentielle de 2020. Les discours politiques sont devenus de plus en plus violents depuis quelques mois entre la mouvance présidentielle et l’opposition. En toile de fond, il y a la question liée au projet controversé de référendum constitutionnel, censé ouvrir la porte d’un troisième mandat. Mais les tensions mêlées de psychose se sont davantage exacerbées depuis ce 7 octobre lorsque le FNDC a appelé à des manifestations continues dans tout le pays. Alors que le parti au pouvoir parle d’appel à l’insurrection, il y a de forts risques à craindre des débordements.

Comment les éviter ? « C’est aux organisateurs d’une manifestation de prendre des dispositions pour éviter des débordements », tranche le ministre de la sécurité, précisant que l’appel du FNDC ne le préoccupe guère. « Ça ne me préoccupe pas. Je m’occupe du développement du pays », martèle Alpha Ibrahima Keira.

En prélude à ces manifestations contre le troisième mandat appelées par le FNDC, certains leaders de l’opposition dénoncent déjà des manœuvres visant à agresser physiquement des responsables politiques. Rumeur ou réalité ? Depuis hier, la toile continue de s’enflammer. Mais pour le ministre de la sécurité, il y a des voies de recours.

« Ils ont des voies de recours. S’ils sont visés, ils n’ont qu’à dénoncer les gens. On est dans un Etat de droit. La preuve de l’accusation incombe à l’accusateur », a tranché le ministre Keira.

