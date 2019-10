Labé: Arrestation d’un marabout qui hypnotise ses patientes avant de les "violer"

LABE- Un "faux" marabout a été arrêté ce mardi 8 octobre 2019 à Labé. L’individu qui se fait passer pour un guérisseur traditionnel a été interpellé avec six de ses complices par les forces de l’ordre. Le présumé faux marabout et ses apprentis sont installés dans le secteur Boleya, quartier Tata 1, dans la commune urbaine de Labé.

Ils sont accusés d’avoir drogué, puis abusé de leurs patientes qui viennent pour des soins. L’affaire a été ébruitée quand des proches d’une patiente ont constaté la fréquence des ces femmes chez le guérisseur. Plus de 300 patients filles et garçons fréquentaient cet endroit isolés derrière l’aéroport de Labé.

Le faux marabout s’appelle Thierno Sadou. Ses apprentis se nomment Oumar Bailo Baldé, Mamadou Diouldé Baldé, Daouda Bah, Ismaila Bah, Mamadou Bah et Abdourahmane Diallo. Ils ont été mis aux arrêts par les services de sécurité sur instruction du procureur Ansoumane Douno.

« Une cousine à nous est malade. On lui a parlé de ce marabout qu’elle a commencé à fréquenter pour ses soins. Mais finalement nous avons eu des doutes. On a même entendu parler d’abus sexuels. Depuis 2 semaines maintenant elle y va, elle n’est pas seule. Plusieurs autres femmes vont là-bas pour des soins. À la surprise générale, on parle de sexe. Ce que j’ai vu, on lave les gens avec de l’eau mystérieuse. C’est sur place qu’on les lave. Vous ne rentrez pas avec les produits. Finalement, je ne comprenais plus ma cousine qui fréquentait ces gens. Je ne lui ai demandé si elle jouit de ses facultés, j’étais obligée d’expliquer à la famille. D’habitude quand elle va là-bas à son retour, on trouve qu’elle n’est pas à l’état normal. Elle ne mange pas et quand elle dort, elle fait des mouvements bizarres. Pour le moment je ne peux vous confirmer si elle a été violée ou pas mais j’ai appris que d’autres filles ont subi des abus chez ce marabout » a expliqué A.D, une proche d’une victime.

Sur les lieux, il y a des centaines de marmites dont certaines posées sur le feu contenant des objets mystiques tels que des amulettes, des talismans de tout genre. Quand on arrive sur les lieux, on a l’impression d’avoir affaire à une cérémonie. Ça boit, ça fume, bref l’ambiance y est. Dans la soirée du lundi des jeunes en colère ont failli saccager le coin.

Abdoulaye venu libérer un de ses proches témoigne : « On nous a informé qu’une de nos sœur est envoyée à Boleya, nous sommes allés sur les lieux où nous avons trouvé un monde fou. Certains étaient venus pour semer la pagaille. Heureusement qu’il y a des agents pour les calmer. Nous sommes entrés pour demander à ce qu’on libère notre sœur pour qu’on rentre ensemble. Ils nous ont dit que la fille n’est pas là-bas. La gendarmerie nous a dit de partir, nous avons repris notre voiture pour rentrer sans notre sœur, elle était enfermée là-bas. On est arrivé à la maison à 19 h quant à la fille, elle rentrée à 22 heures. Au début elle n’était pas comme ça. Ils lui ont donnée une bague et une chaine. Tant qu’elle tient ça, on ne se comprend pas à la maison. C’est ce matin qu’on nous a dit que tous ces gens sont arrêtés. Ce que nous avons trouvé sur les lieux est indescriptible », relate ce citoyen, proche d’une victime.

Les victimes se comptent par dizaines. F.B venue de la Basse-Guinée pour des soins dit avoir subi des abus à un moment où elle est inconsciente : « En fait on m’avait envoyé là-bas pour des soins, quand on me lave, on me fait avaler des choses chaudes. Je deviens affaiblie et je m’en dors. Quand je me réveille, je constate des choses sur moi qui n’arrivent qu’à une femme qui vient de coucher avec un homme. C’est une sœur qui a appris l’arrestation du Monsieur et ses complices pour abus sexuels. Et je me rends compte que je suis une victime » a expliqué cette dame rentrée à Kamsar.

Cet après-midi, la victime par laquelle l’affaire a éclaté était en audition. Selon un officier de la gendarmerie, elle a révélé de multiples cas de viols subis de la part du guérisseur. Selon la même source, beaucoup de patientes arrivent bien habillées, mais au réveil elles constatent qu’elles sont nues. D’autres victimes sont prêtes à faire des révélations sur le sujet. Actuellement tous les suspects sont dans les mains de la gendarmerie pour des fins d’enquêtes.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45