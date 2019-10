Bouréma Condé met en garde le FNDC: "Tous les fauteurs de troubles..."

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen par la voix du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a affiché une fermeté face à la déclaration du Front national pour la défense de la Constitution appelant à des manifestations en Guinée à partir du 14 octobre contre le troisième mandat.

Qualifiant le FNDC d’être une menace à la paix et à la sécurité pour la Nation, le Général Bouréma Condé, dans une déclaration lue ce soir à la télévision nationale, a mis en garde les fauteurs de troubles.

« La volonté affichée par le FNDC est de tenter de paralyser le pays », a déclaré le ministre, rappelant que « la Constitution que le FNDC prétend défendre en son article 23 confère à l’Etat la responsabilité d’assurer la sécurité de chaque citoyen et de veiller au maintien de l’ordre public ».

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a martelé que le FNDC par sa déclaration, outre le fait d’affranchir ses membres de la Loi, constitue une menace ouverte à la Paix et à la sécurité de notre nation.

« Le gouvernement guinéen soucieux de la quiétude sociale et de la sécurité des citoyens et de leurs biens met en garde tous les fauteurs de troubles, sous quelques formes d’actions ou d’intervention qu’ils tenteront d’entreprendre pour nuire », a averti le Général Bouréma Condé.

Invitant les citoyens à vaquer tranquillement à leurs affaires, ce responsable du Gouvernement a souligné dans sa déclaration que les services de sécurité fidèles à leur mission républicaine veillent dans la plus grande sérénité sans cependant céder à la moindre fraction de seconde ou le moindre centimètre carré où règne de l’anarchie.

« Nul ne peut dénier au peuple de Guinée son droit inaliénable de se prononcer sur la réorganisation des pouvoirs publics et des libertés fondamentales s’il en exprimait le besoin », a laissé entendre le ministre Condé, ajoutant que « le gouvernement prend à témoin l’opinion nationale et la communauté internationale des intentions manifestement préméditées d’un groupe de citoyens qui prétend prôner l’Etat de Droit, la démocratie et la paix, par des déclarations incendiaires et des velléités de paralysie du pays ».

Général Bouréma rassure le peuple de Guinée que sa sécurité et sa quiétude ne seront aucunement affectées par des agissements contraires aux pratiques républicaines.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112