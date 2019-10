CONAKRY- Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo vient d’enregistrer une « grande perte ». Un membre du Bureau exécutif de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée vient de jeter l’éponge.

Thierno Souleymane Diallo dit « Obama » a décidé de quitter les rangs du principal parti d’opposition en Guinée. Il l’a officiellement annoncé dans une lettre qu’il a adressée à Cellou Dalein Diallo. Obama était l’attaché de presse du leader de l’UFDG avant son départ pour le Canada. Il est revenu à la veille des élections communales. Thierno Souleymane Diallo, après une longue bataille a réussi à obtenir le poste de premier vice maire de la commune de Lélouma Centre.

Les raisons de son « divorce » avec l’UFDG, Thierno Souleymane Diallo dit Obama l’explique dans sa lettre de démission dont copie est parvenue à notre rédaction.

Mr DIALLO Thierno Souleymane Lélouma, le 05 octobre 2019

1er Vice-Maitre Lélouma Centre

Membre du Bureau Exécutif UFDG

Membre de la communication du parti

Email : tslelouma@gmail.com

À Monsieur le Président de l’Union des

Forces Démocratique de Guinée (UFDG)

Objet : Lettre de démission à l’UFDG

Monsieur le Président,

Je viens très respectueusement auprès de votre haute personnalité présenter ma démission au sein du parti de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG).

En effet, vous vous souviendrez Monsieur le président que j’ai adhéré au parti en juillet 2008 avec beaucoup d’autres personnes du bureau exécutif de l’UPR. Et depuis cette date je suis membre du bureau exécutif de l’UFDG et votre attaché de presse jusqu’au 24 Novembre 2011, veille de mon départ pour le Canada. Toujours attaché aux idéaux du parti.

J’ai continué à servir le parti dont vous êtes le président même en dehors du pays via les réseaux sociaux.

A la veille des élections communales en Guinée, j’ai décidé de quitter le Canada pour présenter ma candidature a la mairie de la commune urbaine de Lélouma. J’avais demandé votre soutient depuis Montréal au Canada.

À travers un consensus à la place d’un congrès j’ai cédé pour la bonne marche du parti au poste de maire de la dite commune pour occuper le poste de 1er vice maire.

En prélude de la nouvelle consultation électorale pour les législatives, je décide de me présenter au poste de candidat de député uninominale de Lélouma sous la bannière de l’UFDG.

Mais après plusieurs consultations auprès des personnalités dont Monsieur le maire de Thianguel Bori, Elhadji Mamadou Bhoye et bien d’autres m’ont fait comprendre qu’un consensus aurait été trouvé en 2013 à Lélouma centre pour le choix du député uninominale selon les axes suivants :

- 2013 : Le député serait de l’axe Lélouma centre, Sagalé et Hérico et le choix a été respecter à la personne de l’honorable DIALLO Ibrahima ;

- Et la prochaine échéance de Décembre 2019, c’est à la fédération de l’axe Thianguel Bori qui choisira le député uninominal de Lélouma. Selon les mêmes sources, cette décision reste en vigueur et demeure.

Me sentant exclu à travers ce consensus à la place d’un congrès et mon souhait de me présenter candidat sous la bannière de l’UFDG étant complexe aux prochaines élections législatives je vous présente ma démission au sein du parti de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Je vous prie Mr le président de l’UFDG de recevoir mes salutations distinguées

L’intéressé