La banque UBA offre des opportunités aux jeunes entrepreneurs guinéens

CONAKRY-Afin de donner plus d’opportunités aux jeunes entrepreneurs guinéens, la Banque UBA accompagne le collectif des jeunes entrepreneurs récipiendaires du programme d’accompagnement de la fondation Tony Elumelu du Nigeria.

Au cours d’une conférence dont le thème porte sur la présentation des opportunités du programme d’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu et de UBA Market place, ce collectif de jeunes entrepreneurs récipiendaires décide de partager leur expérience afin d’accroitre le nombre de bénéficiaires.

Selon la directrice Marketing à UBA-Guinée, la Fondation Tony Elumelu (TEF), la plus importante philanthropie africaine engagée pour l’autonomisation des entrepreneurs africains, a annoncé la sélection de 3 050 entrepreneurs africains, issus des 54 pays africains, dans le cadre du cinquième cycle de son Programme d’entrepreneuriat de 100 millions de dollars.

Madame Fanta Kaba explique que le UBA Market place a été mis en place pour donner plus d’opportunités aux jeunes entrepreneurs. La fondation offre plus de 5000 dollars US aux jeunes entrepreneurs issus de 54 pays d’Afrique en vue de donner plus d’opportunités de pouvoir entreprendre et réaliser leur projet.

‘’Le chairman Tony Elumelu a voulu élargir le champ pour avoir un impact beaucoup plus important sur la communauté africaine. Il a mis alors un système par lequel les entrepreneurs qui ne sont pas plus vieux de trois ans pouvaient aller au Nigéria pour exposer leurs produits. La banque UBA-Guinée a sponsorisé une jeune entrepreneuse qui a bénéficié de ce programme via le UBA Market place qui a pu interagir avec d’autres personnes, de partager son expérience et bâtir des partenariats. Il y avait 120 entreprises, près de 20 mille visiteurs qui ont pu voir le savoir-faire africain. Il offre des fonds aux jeunes africains issues des 54 pays du continent par le biais de sa fondation’’, a expliqué la directrice Marketing de UBA-Guinée, avant d’exhorter la jeunesse guinéenne à développer l’esprit entrepreneurial.

‘’Je dirais aux entrepreneurs guinéens de ne pas hésiter, c’est une opportunité qui ne coûte absolument rien. Pourquoi donc rester sans rien faire alors qu’on a une opportunité de booster sa vie. Pour cette année, les frais ont été pris en charge par UBA et il faudra profiter de cette opportunité. Nous ne voudrions pas aller dans ce genre de regroupement mondial et se rendre compte que la Guinée n’est pas assez représentative. Nous avons beaucoup de talents ici et il faut se mettre en avant et ne pas se mettre dans son coin. Il faut qu’on prouve qu’on a de la valeur puisqu’on nous a donné une plateforme pour qu’on puisse s’exprimer. Je remercie les lauréats 2019 de la fondation Tony Elumelu qui ont eu cette initiative de faire connaitre tout ce dont ils ont bénéficié. Il faut donc profiter du UBA-Market place lorsque les procédures de sélection commencerons, il faudra aller sur les pages de UBA pour s’inscrire’’, a lancé madame Fanta Kaba.

Bénéficiaire du programme d’accompagnement de la fondation Tony Elumelu du Nigeria, Pauline Sandouno, au nom de ce collectif a tout d’abord remercié la banque UBA pour cette occasion qui leur a été offerte.

‘’ De nos jours, entreprendre est une préoccupation majeure de la jeunesse et une alternative sûre à la problématique de l’emploi jeune en Afrique. Mais au-delà de cette envie, ce monde entrepreneurial n’est pas de tous les conforts qui soient. Parce que les aspirants à l’entreprenariat sont confrontés à un sérieux problème qui empêche la mise en pratique de cette idée de projet ou l’évolution de celle déjà mise en place. Animés par cette importante initiative, en termes de création d’entreprises, nous, jeunes entrepreneurs bénéficiaires de Guinée avons décidé de partager cette opportunité à tous les jeunes guinéens en vue d’accroitre le nombre de bénéficiaires pour dégager des pistes de solution et discuter des freins à l’essor de l’entreprenariat’ ’a indiqué la jeune entrepreneure.

Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu est un engagement de 100 millions de dollars de la famille Elumelu visant à autonomiser 10 000 entrepreneurs africains sur une période de 10 ans. L’objectif est de créer au moins 1 million d’emplois et générer plus de 10 milliards de dollars de revenus à l’économie africaine.

