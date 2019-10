Kérouané : Dr Moussa Konaté et le CDK mobilisent en faveur du RPG Arc-en-ciel et du Président Alpha Condé…

KEROUANE- La ville de Kérouané était en effervescence ce jeudi 3 octobre 2019. Fief inconditionnel du Président Alpha Condé, Kérouané a vibré aux couleurs du RPG Arc-en-ciel.

Plusieurs cadres et responsables du parti au pouvoir s’étaient donnés rendez-vous cette semaine à Kérouané. L’objectif était de magnifier les actions du Président Alpha Condé et de réaffirmer leur soutien indéfectible aux idéaux du père fondateur du RPG Arc-en-ciel.

Les jeunes, les femmes et même les sages, tous étaient mobilisés et habillés aux couleurs du RPG Arc-en-ciel. La mission d’information et de sensibilisation menée par Dr Moussa Konaté et son équipe a réussi. La division et les querelles internes ont été mises de côté. Tous semblaient regarder dans la même direction.

« Ici à Kérouané, nous n’avons pas deux partis. Nous n’avons que le RPG Arc-en-ciel. Nous sommes et restons derrière le Président Alpha Condé. C’est ce qui témoigne cette grande mobilisation. Les femmes, les enfants, les jeunes, même les sages sont là pour réaffirmer leur soutien au RPG Arc-en-ciel et à son Président Alpha Condé », a confié un citoyen de Kérouané qui a pris part à cette grandiose manifestation.

Dr Mohamed Diané, le Ministre d’Etat chargé de la Défense Nationale et des Affaires Présidentielles avait à ses côtés le Député Amadou Damro Camara, Président du Comité pour le Développement de Kérouané, Dr Djènè Saran et Dr Moussa Konaté. Ensemble ils ont fait le tour de la ville avant de rallier le lieu où s’est tenu le meeting. A ce niveau, les slogans et les discours étaient quasiment les mêmes. Les cadres et responsables du RPG Arc-en-ciel promettent une victoire écrasante de leur parti lors des prochaines consultations électorales.

Aux dires de plusieurs observateurs, l’organisation de cet événement était sans faille. Tout a été chapoté par Dr Moussa Konaté, le coordinateur préfectoral de l’événement, et sa dynamique équipe.

A rappeler que tous les cadres de Kérouané réunis au sein de l’association dénommé « Comité pour le Développement de Kérouané », présidée par l’honorable Damaro Camara, avaient pris part à cette importante manifestation en faveur du RPG Arc-en-ciel.

