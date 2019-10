Sortie de Dr. Diané : la cinglante réplique du camp de Cellou Dialein Diallo…

CONAKRY- L’opposition vient de répondre au Ministre d’Etat Mohamed Diané après sa sortie fracassante ce jeudi à Kérouané. Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des forces démocratique de Guinée a vertement répliqué aux propos du ministre de la Défense.

« Le plus grand problème de Diané, c’est qu’il ne sait pas qu’il est la tête d’une Institution qui requiert la neutralité. Quand on est ministre de la Défense Nationale dans un pays, connaissant le rôle de l’armée, même si on est militant, on a l’obligation d’observer une réserve. Mais le plus grand mal qu’il se fait lui-même, c’est de prendre ses rêves pour des réalités. Quand on voit l’argent dépensé pour aller à Kérouané pour sortir les populations de cette ville alors que depuis 10 ans,Kérouané est comme une ville sinistrée c'est triste. Il n’y a ni eau, ni électricité, ni de routes. Rien n’a été investi. Kérouané est le parent pauvre depuis que monsieur Alpha Condé est là. C’est une façon de se moquer des populations de Kérouané », a déclaré le vice-président de l’UFDG.

Dans son discours lors du meeting du parti au Pouvoir ce jeudi à Kérouané, le ministre de la Défense s’est attaqué à l’opposition, notamment à Cellou Dalein Diallo.

« Ce sont des politiciens du passé, ils ont leur place dans les musées de l’incompétence. D’ailleurs, à propos du passé, certains nous disent qu’ils ont soutenu le référendum de 2001 parce que le président qui les a licencié et humilié publiquement pour faute lourde était un bon président. Alors nous leur disons que le président Alpha Condé qui leur a rendu l’honneur perdu en leur octroyant un statut particulier avec tous les privilèges y afférents… est le meilleur président », a martelé Dr Diané.

Ce que Diané ne sait pas, rétorque le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates, c’est que la gouvernance de Conté qui n’est pas Professeur est plus vertueuse que celle d’Alpha Condé.

« Diané doit avoir du respect pour Cellou Dalein parce qu’ils ne jouent pas dans la même cours (…) Cellou Dalein est vice-président de l’international Libéral qui est respecté partout. Diané n’a pas de leçon à nous donner. Etant ministre de la Défense Nationale, je lui demande le droit de réserve. Sinon qu’il démissionne de son poste et qu’on mette quelqu’un d’autre pour ne pas que l’armée prenne l’exemple sur lui », a-t-il répliqué.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com