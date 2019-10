Consultations sur la Constitution : Kassory Fofana prend une décision…

CONAKRY-Le premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana vient de prendre une décision par rapport aux consultations nationales sur la Constitution.

Alors que les débats sont clos depuis le 26 septembre dernier, le Chef du Gouvernement a décidé d’accorder un moratoire dans le but de permettre à toutes les entités et à tous les citoyens souhaitant livrer leur point de vue sur le sujet en discussions, de s’exprimer par écrits. Ils en auront jusqu’à ce vendredi 04 octobre à 17 heures. C’est du moins le contenu d’un communiqué lu à cet effet par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le général Bouréma Condé.

« Face à la demande pressante, voir même insistante de certains citoyens et de certains acteurs sociopolitiques de la nation, pour faire entendre leurs voix, Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement a instruit son Ministre conseiller spécial, Monsieur Khader Barry, de se mettre à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui ont un message à livrer, recevoir ces messages par écrit à partir de maintenant, jusqu’au vendredi 4 Octobre 2019 à 17 heures », a déclaré le ministre.

Les différents écrits seront versés au document de synthèse général et soumis à la haute attention de Monsieur le Président de la République, a précisé le Général Bouréma Condé.

S’exprimant sur ces consultations, le président de la République a indiqué, mardi soir qu’il attend le compte rendu et le rapport du Premier ministre pour tirer les conséquences qui s’imposent.

Affaire à suivre…

