Discours à la Nation d’Alpha Condé : Cellou Dalein contre-attaque…

CONAKRY-Le Chef de file de l’opposition guinéen a adressé un message à l’endroit de ses compatriotes, en marge de la célébration de l’an « an 61 » de l’indépendance de la Guinée.

Alors que le Président Alpha Condé envisage d’organiser un référendum pour adopter une nouvelle constitution, Cellou Dalein Diallo, dans un court message, a invité les guinéens à se battre becs et ongles pour protéger la jeune démocratie du pays.

« En ce jour d’anniversaire de notre indépendance, je vous adresse un message d’unité et de solidarité. Défendons becs et ongles nos droits et libertés. Protégeons notre jeune démocratie », a lancé Cellou Dalein Diallo.

Pour l’ancien premier ministre, la pauvreté et l’insécurité ne sont pas ne fatalité. « L’insécurité et la pauvreté que nous vivons ne sont pas une fatalité. Il suffit simplement que nous ayons un leadership responsable, éclairé, mû par la volonté de servir et non de se servir », a-t-il déclaré.

A rappeler que cet appel de Cellou Dalein Diallo intervient dans un contexte où les manifestations sont interdites en Guinée.

A suivre…

Africaguinee.com