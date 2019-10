Consultations sur la Constitution : la nouvelle annonce d'Alpha Condé...

CONAKRY-Dans son adresse à la nation, le président Alpha Condé a ouvert une brèche sur les consultations nationales menées par le chef du Gouvernement. Le Chef de l’Etat a annoncé qu’il attend le compte rendu et le rapport du premier ministre pour tirer les conséquences qui s’imposent.

« Au cours de cette année, dans l’objectif de renforcer nos institutions, notre pays a enregistré de nombreux débats politiques dont celui relatif à l’organisation des pouvoirs publics. Dans la société dans laquelle nous vivons en Guinée, la voix de chacun compte, mais celle du peuple compte encore plus, parce que c’est le peuple qui est le seul souverain », a déclaré le Chef de l’Etat.

Après avoir suivi avec beaucoup d’intérêt les débats des uns et autres sur l’organisation de l’Etat et des pouvoirs publics, a-t-il ajouté, il dit avoir instruit le Premier ministre d’ouvrir les consultations nationales avec les institutions, les acteurs politiques et sociaux et les forces vives de la nation, dans le but de structurer les débats.

« Je félicite tous les participants pour l’engouement que cela a suscité chez chacun d’entre eux. Ce nouveau rendez vous est un exercice démocratique auquel, tous les citoyens quelque soit leur obédience politique, sont invités à prendre part, et à donner leurs avis », a-t-il indiqué.

Le président de la République observe qu’en matière de lois, il ne s’agit pas de promouvoir des intérêts personnels ou de gérer l’avenir d’un seul homme, mais d’œuvrer pour améliorer le destin de toute une nation. » J’attends le compte rendu et le rapport du Premier ministre pour tirer les conséquences qui s’imposent... », a-t-il annoncé.

A suivre…

