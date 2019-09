Communiqué de la coordination nationale des Foulbhes et Haali-Poular de Guinée

La Coordination Nationale des Foulbhés et Haali-Poular de Guinée, informe, le gouvernement guinéen, tous ses membres, le Khalifa du Fouta, les autorités religieuses et politiques, les Coordinations régionales, les antennes intérieures et extérieures ainsi que toute la population guinéenne, qu’elle organise une Cérémonie de témoignage, de lecture du Saint-Coran, de Prières, de recueillement et de Sacrifice ce dimanche 29 Septembre 2019 à la mémoire de son feu Président le doyen El hadj Saikou Yaya Barry doyen des sages et Compagnon de l’indépendance, décédé à l’âge de 94 ans, le lundi 16 Septembre 2019 à Conakry.

Les cérémonies se dérouleront de 9h à 16h30 au domicile du défunt à Hafia Commune de Dixinn.

Le programma se déroulera comme suit :

8h30 à 9h30, Accueille et installation des invités,

10h à 11h30, lecture du Saint-Coran

11h30 à 12h30 Témoignages sur vie de l’illustre disparu

13h30, prière et lecture de Khatmou,

14h-16h30, Restauration,

Les médias publics et privés : radios, télévisions, presse en ligne et presse écrite sont tous cordialement invités.

Que l’âme de l’illustre disparu, repose en Paix dans le Paradis éternel. Amen.

La Coordination