Référendum, présidentielle de 2020, successeur d’Alpha Condé : les révélations du féticheur Djafereng…

SIGUIRI- Qu’est-ce qui attend la Guinée et les guinéens pendant les prochaines années ? Djafereng Moriba Magassouba vient de faire de nouvelles révélations. Du projet de référendum constitutionnel à la présidentielle de 2020, ce féticheur très connu dans la région de la haute-Guinée a livré des secrets. Des jours sombres et des moments de joie, Djafereng fait des révélations. Il a consulté ses fétiches et Africaguinee.com l’a fait parler… Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : La Guinée est à la croisée des chemins. Plusieurs sujets sont sources de tensions politiques. Qu’est-ce qui attend les guinéens dans les prochaines années ?

DJAFERENG MORIBA MAGASSOUBA :D’abord je me présente à vous. Je m’appelle Djafereng Moriba Magassouba, je suis originaire de SeguègoroTaalaro, sous-préfecture de Doko, district de Kolita, préfecture de Siguiri. Jesuis féticheur. Nous sortons d’une communion interne pour voir l’avenir de la Guinée pour les prochaines années. C’est une communion qui se fait chaque année. Pour cette fois nous l’avons fait le mercredi passé (le 25 Septembre 2019 Ndlr). Ce que j’ai vu concernant 2020 et 2021, il y aura des cadres guinéens bien connus qui feront la prison après un long procès avant d’aller en prison. Cela aura lieu entre 2020 et 2021. Toujours courant de cette période nous assisterons aussi à un éclatement de colère où du vandalisme sera enregistré des biens de l’Etat vont subir la colère à certains endroits. Nous risquons de connaitre une sècheresse qui ne dit pas son nom dans les savanes guinéennes où le problème d’eau va s’accroitre. Ce qui sera un coup dur pour les agriculteurs et ceux qui vivent de l’agriculture. Nous aurons des saisons de pluies bien entamées mais à la fin un arrêt généralisé sera déploré. Encore dans l’intervalle de 2021-2022, des Hommes armés tenteront de pénétrer en Guinée. Ils feront des menaces sérieuses sur le pays.

Parlant des élections, jusqu’en 2020 Alpha Condé sera au pouvoir. En 2021 il sera là encore. Le vote pour les nouvelles lois du pays aura aussi lieu mais ce n’est pas sans conséquences négatives sur la Guinée et les guinéens. Il y aura de vives tensions partout. La question de paix viendra des guinéens aussi. Pour cette affaire de 3eme mandat, certains n’auront aucun problème. Par contre d’autres souffriront. C’est ça la loi de la nature. Je vous dis des hommes armés menaceront la Guinée. C’est relatif au 3eme mandat. Ces hommes armés tenteront de troubler le pays. Mais dans mes consultations il y a des sacrifices qui empêcheront ces Hommes de faire ce qu’ils veulent. Ce sacrifice tout guinéen peut le faire pour nous ou le gouvernement le fait. Il s’agit d’un bœuf ou des bœufs.Je transmets cela à l’ensemble des guinéens.

Donc l’élection présidentielle prévue au mois de décembre 2020 n’aura pas lieu ?

Ce que je vous ai dit, Alpha Condé sera là après 2020. Ceci s’explique par le report des élections. Mais je vous dis le soleil d’un chef ne mettra pas fin au monde. Quelle que soit la situation il partira. Je vous assure que le règne d’Alpha ira jusqu’en 2021. Son projet de 3eme il l’aura et le fera. Avant aujourd’hui je vous ai dit des choses qui ont eu lieu. Quand ce que je viens de dire ici se fera les guinéens le garderont en mémoire.

Quels sont les signes qui prouvent que ce que vous dites aura lieu en Guinée ?

Ce que je vous dis ne se fera pas en secret ou dans la discrétion mais en public, au vu et su de tout le monde. Tout le monde le verra. Les guinéens me donneront raison après. Comme signe nous entendrons que des militaires sont radiés des effectifs de l’armée guinéenne, d’autres seront humiliés. Certains ministres feront leur départ du Gouvernement

On parle aussi des élections législatives pour 2019. Est-ce qu’elles auront lieu ?

Les élections législatives se tiendront mais pas en décembre 2019. L’élection qui se tiendra courant 2020 c’est la députation.

A quoi pourrait-on s’attendre avant la tenue des élections ?

Que les guinéens se tiennent tranquilles au lieu de créer la haine. Nous pouvons nous aimer et créer la paix entre nous. Tant que nous retiendrons que la Guinée est une famille nous pourrons rester sans problème. Si nous ne resserrons pas les rangs des gens venus d’ailleurs pourront mélanger notre pays. Les troubles ne feront que des pertes et pour l’Etat et pour des citoyens notamment des commerçants. Si on ne fait pas les sacrifices, les menaces seront exécutées et si on ne porte pas attention la Guinée connaitra une crise généralisée dans les prochaines années. La Guinée risquera de se présenter comme deux pays et ça risque de prendre du temps. Il y a des choses qu’on ne doit pas dire en public. Pour ceux qui cherchent le pouvoir aussi, ils doivent savoir qu’ils peuvent l’avoir s’ils vont à l’endroit où il est. Ils l’auront.

Alpha Condé pourra donc résister face à son opposition ?

Il va dominer et battre ses adversaires. Les opposants en public ils donnent l’impression d’être unis mais au fond ce n’est pas le cas. Ce qui les fera souffrir et les faire perdre la bataille.

C’est qui le dauphin d’Alpha Condé ?

Dire le nom du futur président de la Guinée suscitera des problèmes contre la personne elle-même. Le simple fait que tous les yeux se braquent contre lui c’est un problème. Donc évitons de le dire.

Alors donnez son profil…

La personne n’est pas assez clair mais elle n’est pas du tout de teint noir aussi. Elle est de taille intermédiaire. Le monsieur n’est pas gros. C’est le profil du successeur d’Alpha Condé.

Pensez-vous que CellouDalein sera un jour Président de la République ?

(Éclats de rire). Écoutez, il y a des choses qu’il ne faut jamais rendre publique à travers des propos. Il faut les laisser dans le sens caché. L’avenir fera découvrir à la communauté ce qu’il y a.

Alpha Condé connaitra-t-il son successeur comme son prédécesseur Konaté l’a connu ?

Son pouvoir ne finira pas si vite, sa vie finira comme chef.

Il gouvernera à vie donc ?

Bon laissez ça. Il ne faut pas tout dire encore. Ce que je viens de vous dire tout à l’heure.

Quelles pourraient les conséquences d’une continuité du pouvoir d’Alpha Condé au delà de 2020 ?

S’il continue au-delà de 2020 il y aura des troubles, des morts et des blessés. Mais ça ne l’empêchera pas de continuer à exercer son pouvoir.

Merci à vous DjaferengMoribaMagassouba…

Je vous remercie aussi. Suite à notre première interview, beaucoup de personnes m’ont contacté via le téléphone. Des gens qui vivent partout dans le monde m’appellent pour me dire qu’ils ont pris mon numéro avec vous. Je suis content de vous africaguinée.com. Je suis là pour tous les guinéens de toute catégorie. Que vous soyez grandis dans votre travail qui est d’informer. A bientôt !

Interview réalisée par Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 664 93 45 45