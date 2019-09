"Pression" des occidentaux : Que répond le gouvernement d’Alpha Condé ?

CONAKRY-Interpellée par la communauté internationale sur l’urgence d’ouvrir le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 dix ans après les évènements, le Gouvernement du président Alpha Condé vient de réagir.

Les Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne ont dans une note conjointe publiée ce vendredi 27 septembre 2019, souligné l’importance de la tenue d’un procès sans tarder. Par la voix du Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana, le Gouvernement guinéen a réitéré son engagement de traduire les auteurs de ces exactions devant la justice.

« Pour celles et ceux de nos compatriotes qui ont vécu dans leur chair, les viols, les outrages, les sévices, les coups et blessures ou les disparitions de proches du fait notamment de ces violences qui ont endeuillé la Guinée et consterné le monde entier, je veux les rassurer de notre détermination à œuvrer pour la manifestation de la vérité et pour la lutte contre l’impunité. Tous les présumés auteurs desdites exactions, quels que soient leur appartenance politique, leur titre, leur rang ou leur grade, devront répondre de leurs actes devant la justice de notre pays », a assuré le Chef du Gouvernement guinéen.

Ibrahima Kassory Fofana à l’occasion de la commémoration des dix ans du massacre a adressé les compassions du gouvernement à l’endroit des victimes. « Dix ans après les exactions commises sur des manifestants pacifiquement réunis au stade de Conakry, le lundi 28 septembre 2009, pour défendre des droits légitimes et constitutionnellement garantis, je tiens à traduire, en ce jour dixième anniversaire des meurtres de masse, au nom de Monsieur le Président de la République, toute la compassion et les condoléances renouvelées de la Nation pour les victimes de ces tragiques évènements »,a formulé le premier ministre dans une déclaration.

Saluant l’accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la préparation du procès, Kassory Fofana, a annoncé que les dispositions matérielles ainsi que le renforcement des capacités psychotechniques du personnel judiciaire dans son ensemble sont en voie d’être mises en œuvre et font l’objet d’un suivi avec constance et rigueur par le Gouvernement.

« Monsieur le Président de la République a instruit mon Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’appuyer le Garde des Sceaux et le comité de pilotage pour la tenue de ce procès. (…) La gravité exceptionnelle des crimes perpétrés, la nature et l’ampleur du nombre de victimes et de témoins, de même que le statut et les rôles des personnes inculpées et la complexité du dossier pénal ont poussé le pool des magistrats instructeurs à travailler avec prudence et patience. Les difficultés humaines et matérielles rencontrées sont tout aussi considérables », a-t-il expliqué.

Il nous appartient désormais, de créer les conditions matérielles, logistiques, techniques et sécuritaires pour la tenue effective de ce procès dans l’enceinte de la Cour d’Appel de Conakry, cadre naturel indiqué pour l’organisation d’un procès de cette envergure, a indiqué le Chef du Gouvernement.

« Je tiens à confirmer l’engagement de Monsieur le Président de la République, du Gouvernement de la République, qu’aucun crime de ce genre ne doit rester impuni. Nous devons cela à la mémoire de toutes les victimes et à la dignité humaine des familles concernées (…) Ce procès sera, nous l’espérons, et nous nous y engageons fermement, une occasion de rendre justice aux victimes, de relever concrètement le défi contre l’impunité pour construire durablement en Guinée, un modèle démocratique ancré sur les valeurs et les principes de l’Etat de Droit », a assuré le Dr. Ibrahima Kassory Fofana.

