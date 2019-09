Guinée : l'ANAFIC lance le Projet d’appui à la gouvernance locale…

CONAKRY-Afin d’améliorer les capacités des gouvernements locaux dans la gestion des ressources financières publiques de manière transparente et participative, et d’atténuer les conflits sociaux, l’Agence Nationale de Financement des collectivités locales (ANAFIC), a lancé ce vendredi 27 septembre 2019, le projet d’appui à la gouvernance locale, a constaté Africaguinee.com.

Placé sous la houlette des ministères de l’Administration du Territoire et de la décentralisation et du Budget, ce projet est d’un montant total de 40 millions de dollars américain. Selon Bah Alpha Mamadou, représentant de la Banque Mondiale ce projet d’appui à la gouvernance locale se concentre davantage sur l’institutionnalisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux nationaux.

‘’ Le projet s’appuie sur plus de 15 ans d’engagement dans le cadre du projet d’appui aux communautés villageoises entre la Banque Mondiale et le gouvernement guinéen. Le PACV qui a donné naissance à cet autre projet a été le socle à travers lequel la Banque Mondiale et le gouvernement guinéen ont battu un processus de développement local, participatif ‘’, a indiqué l’expert de la Banque mondiale.

Ce projet va renforcer la numérisation des processus de planification et de suivi de développement local. Les mécanismes institutionnalisés et de participation des citoyens à un système d’alerte précoce et de réaction, font aussi partie de son objectif, afin de renforcer la résiliation et le contrat social en Guinée.

Présent à ce lancement officiel du Projet d’Appui à la Gouvernance Locale (PAGL), le Général Bouréma Condé, a rappelé que ce projet constitue un moment fort de la politique de décentralisation. Selon lui, il intervient dans un contexte où la politique de développement à la base s’inscrit comme priorité dans l’agenda économique du gouvernement guinéen.

‘’ Le lancement du PAGL ouvre une nouvelle ère pour le renforcement de la décentralisation et du développement local inclusif en Guinée avec un accès tout particulier sur l’épanouissement des femmes et des jeunes. J’ose donc espérer que ce nouveau projet contribuera de façon significative au renforcement des bases d’un développement décentralisé et participatif dans notre pays’’, a expliqué le ministre de l’Administration du Territoire et de la décentralisation.

De son côté, le ministre du Budget Ismaël Dioubaté, a indiqué que pour optimiser les acquis en matière de gouvernance locale notamment sur le plan budgétaire et pour une meilleure mise en œuvre de PAGL, le gouvernement, avec l’appui des partenaires technique et financier à mis en place de nouvelles dispositions qui vont conforter les collectivités locales guinéennes.

‘’ Il s’agit notamment de l’appui financier du gouvernement guinéen, qui est une forme innovante d’incitation de l’Etat aux efforts de mobilisation et de transfert régulier et équitable du budget d’investissement aux collectivités locales. L’information de la gestion des finances publiques locales, qui soutiendra l’opérationnalisation du Fonds national du développement local comme budget d’affection spécial et de l’ANAFIC comme établissement public administratif, chargé de la gestion du fond de développement local, de l’appui à l’amélioration et à la mise en œuvre progressive des actions d’incitations à la performance des collectivités locales, qui va créer une scène d’émulation entre les collectivités et leur permettant d’accéder à des fonds additionnels à titre d’encouragement et de récompense’’, a déroulé le ministre du Budget Ismaël Dioubaté.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13