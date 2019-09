Conakry : de nouveaux équipements pour rendre la capitale propre…

CONAKRY-Un grand lot d’équipements composé de bacs à ordures a été mis à la disposition du ministre de l’hydraulique et du l’assainissement ce samedi 28 septembre 2019. Ces équipements ont été remis au Ministre d’Etat Papa Koly Kourouma par le Chef du Gouvernement guinéen. Ces équipements vont faciliter l’assainissement de la ville de Conakry.

Pour le Premier Ministre Kassory Fofana, ces bas à ordures vont régler plusieurs problèmes liés à l’insalubrité à Conakry.

« Ces bacs qui sont là sont le fruit d’un travail acharné du Président de la commission que j’avais mise en place, Moustapha Naïté. Ces équipements vont permettre de régler l’un des obstacles dans cette problématique qui était où mettre les ordures. Vous verrez dans les semaines à venir que la situation va s’améliorer. Je sais que les conakrykas sont impatients mais qu’on nous donne un minimum de temps », a expliqué le Premier Ministre tout en invitant chaque citoyen à s’impliquer davantage pour faire de Conakry une ville propre.

« Dans cette problématique chacun doit s’y mettre et jouer sa partition. Les populations doivent veiller à ce que les ordures ne soient pas jeter n’importe comment. Le Président de République suit cette question avec beaucoup d’attention. Le chemin est long mais les jalons importants ont été posés », a ajouté Kassory Fofana.

Avant d’annoncer que plusieurs dépotoirs sauvages ont été éliminés, le Ministre d’Etat chargé de l’hydraulique et de l’assainissement a affirmé qu’à ce jour 120 bacs à ordures sont en cours de montage, 50 sont prêts, 16 sont ont déjà été livrés.

« A la date d’aujourd’hui nous avons repéré l’ensemble des points de regroupement qui ont été offensés. Nous sommes en train de les récupérer et il fallait trouver maintenant les équipements de collecte. C’est dans ce cadre que nous avons reçu ces bacs à ordures communément appelés les conteneurs que nous allons poser à ces points de regroupement. Désormais les ordures ne seront plus à même le sol, elles seront déversées dans ces bacs à ordures. Ensuite il y a des camions qu’on appelle des lèves-conteneurs qui viendront enlever de façon régulière et changer les bacs », a aussi expliqué Papa Koly Kourouma tout en promettant que très prochainement 200 autres bacs à ordures vont venir s’ajouter à ceux qui sont déjà là.

Le Maire de la commune de Ratoma a quant à lui ajouté que ces équipements vont lui permettre d’aller au bout de sa mission qui est de rendre sa commune plus propre.

« C’est un plaisir pour nous d’avoir ces équipements puisque cela va nous permettre de continuer le travail que nous sommes en train de faire qui consiste à rendre la ville de Conakry propre surtout la commune de Ratoma. Recevoir ces équipements est un acquis supplémentaire », a conclu Issa Soumah.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00244) 666 134 023