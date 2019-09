Nzérékoré : Un groupe d'individus armés interpellé dans une forêt…

NZEREORE-Huit (8) personnes armées de fétiches et de fusils ont été arrêtées dans la forêt de Tahalakwèlè, un quartier situé dans la commune urbaine de Nzérékoré. L’interpellation de ces individus non identifiés a eu lieu ce mercredi 26 septembre 2019. Selon nos informations, ces personnes étaient en train de sacrifier deux boucs noirs et possédaient un sac rempli de fétiches.

C’est tard dans la nuit du mercredi que les jeunes du quartier Nyen et les forces de l’ordre ont pu arrêter les 8 personnes qui possédaient plusieurs fétiches y compris des armes. Job Lucas Kpoghomou qui a été la première personne à recevoir des alertes sur la présence de ce groupe relate les circonstances des interpellations.

‘’ J’étais à la maison hier quand aux environs de 20h mon jeune frère m’a appelé m’informant qu’il a appréhendé 12 personnes dans notre champ. Les individus possédaient deux boucs noirs, deux coqs noirs en train de faire des sacrifices. Deux d’entre eux avaient des armes. Quand j’ai été informé, j’ai demandé à mon jeune frère d’entourer l’endroit avec ces amis. Je n’ai pas manqué d’informer le maire qui se trouve actuellement à Conakry. Lui à son tour a interpellé la gendarmerie. En compagnie de certains citoyens et le chef de quartier de Nyen Sokoura, ils se sont rendus sur les lieux et ont trouvé déjà que la jeunesse du quartier avait déjà encerclé le lieu. Mais avant l’arrivée des autorités, j’ai demandé à mon frère de passer le téléphone à leur chef. Lorsque je suis rentré en communication avec ce dernier, je lui ai demandé qu’est-ce qui expliquerait leur présence dans notre champ ? Il m’a dit qu’ils sont là pour faire un sacrifice. Selon lui, ce sacrifice ne peut pas avoir lieu dans la ville puisqu’aucune femme ne devait manger même un grain de riz. Mais ils m’ont dit que le sacrifice devrait être fait dans toute la ville de Nzérékoré.

Avant l’arrivé des gendarmes, les jeunes ont pu mettre la main sur 4 d’entre eux. Après les autres se sont évadés dan la forêt. Finalement les jeunes ont décidé de les pourchasser. Pendant qu’ils étaient en train de les chercher dan la forêt, un est parvenu a frappé mon jeune frère d’un fétiche qui s’est évanoui. Deux autres ont tiré en l’air. Ils ont même blessé mon jeune frère. C’est grâce au pasteur Koly et d’autres jeunes qui l’ont aidé à se retrouver et à le ramener en ville sur une moto. Mais quand ils ont compris que les jeunes étaient toujours à leurs recherches, 4 autres se sont présentés volontairement vers 00h. Ils ont été arrêtés avec un sac de 50 kilogramme rempli de fétiches. Les 8 personnes ont été traduites à la gendarmerie avec 4 motos sans plaque. Une étant en panne est restée sur les lieux et les trois autres y compris le sac de fétiche ont été déposés à la gendarmerie. Et nous avons récupérés 5 téléphones avec eux qui sont là maintenant’’, a expliqué Job Lucas Kpoghomou.

Une réunion d’urgence présidé par le préfet a été convoqué ce jeudi 26 septembre 2019, dan la salle de conférence de la mairie de Nzérékoré à cet effet. Cette rencontre a connu la présence de tous les chefs de quartier et de certains acteurs de la société civile. Objectif : prendre des dispositions face à l’insécurité qui gangrène la cité de Zaly. Pour le moment les 8 personnes sont incarcérées dans les locaux de la gendarmerie de Nzérékoré.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinée.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43