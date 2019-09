Guinée: la communauté internationale met la "pression" sur Alpha Condé…

CONAKRY-La communauté internationale vient d’interpeler le gouvernement du président Alpha Condé sur l’urgence d’ouvrir le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 dont le dixième anniversaire sera commémoré ce samedi.

Réitérant leur engagement à coopérer étroitement avec les autorités et la justice guinéennes, les Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne ont dans une note conjointe publiée ce vendredi 27 septembre 2019, souligné l’importance de la tenue d’un procès sans tarder.

« A l’occasion du dixième anniversaire de ce jour tragique, les Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne expriment leurs condoléances les plus sincères aux victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009 ainsi qu’à leurs familles. Nous soulignons l’importance de la tenue d’un procès sans plus tarder, afin que les auteurs présumés de ces crimes puissent répondre dans les plus brefs délais de leurs actes devant la justice. Nous réitérons notre engagement à coopérer étroitement avec les autorités et la justice guinéennes en vue de garantir l’organisation d’un procès transparent et équitable », précise le communiqué.

Cette interpellation intervient alors que ce mercredi, le ministre de la justice garde des Sceaux a relevé qu’il y a encore des obstacles à lever avant la tenue du procès. « Un tel procès national à incidence internationale doit être préparé surtout au sens psychotechnique. Dès lors que tout cela sera mis en place, je garantis que le gouvernement ne fera aucun obstacle pour la tenue de ce procès’’, a promis Mamadou Lamine Fofana.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112