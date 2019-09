Guinée: Ismael Diakité, DGA de la SMB élu Président du CA de la Chambre des Mines

Conakry, le 27 septembre 2019-Suite au Conseil d’Administration de la Chambre des Mines ce matin, les membres du Conseil ont élu M. Ismael Diakité, DGA de la SMB et représentant du Consortium SMB-Winning, au poste de Président du Conseil d’Administration de la Chambre des Mines.

« C’est une triple motivation qui m’a poussé à me porter candidat. Premièrement : la volonté commune d’être solidaire en vue de trouver des solutions aux contraintes dans la conduite des différents projets ; deuxièmement, une envie de répondre aux enjeux de développement minier national en tenant compte de tous les paramètres comme la responsabilité sociétale des entreprises et en fin, une profonde conviction de Monsieur Fadi Wazni, Président du Conseil d’Administration du Consortium ainsi que du Directeur Général de SMB, Frédéric Bouzigues à participer à travers ma modeste personne à une dynamique du patronat des mines en Guinée. »

Ismaël Diakité travaille pour le Consortium SMB-Winning en tant que DGA de la SMB et Représentant du Consortium.Il possède une grande expérience dans la gestion de divers projets d'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures minières.

Avant de rejoindre le Consortium SMB-WInning, Ismaël Diakité était membre du Comité Exécutif de Rio Tinto Diamonds&Minerals et Directeur Général de Rio Tinto en Guinée. Ismaël Diakité est également administrateur d'EcobankGuinée, une division de la Banque panafricaine, et de la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée.

Il a étudié la gestion d'entreprise à l'Institut d'administration et de gestion des entreprises de Paris, les techniques de fabrication industrielle à l'École Nationale Supérieure des Mines de Douai (France), et est diplômé d'un Master en administration et économie des entreprises de l'Université du Pays de Galles.

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.

