Alpha Condé : « Je ne suis pas Président des Malinkés… »

CONAKRY-Objet de critiques acerbes dans sa façon de gérer le pays, Alpha Condé le dirigeant guinéen a tenu à lever une équivoque. Prêchant la tolérance entre les guinéens, le Chef de l’Etat soutient qu’il est président de tous les guinéens.

Le président Condé qui demande à ses partisans de prendre patience, a promis de construire une maison à tous ses militants qui ont souffert pour son parti tout au long de sa lutte politique.

Une maison pour chaque militant qui a souffert pour le parti

« Seul le travail peut nous permettre de nous développer. Nous connaissons vos frustrations, vos mécontentements. Je n’ai pas dit qu’on va tout résoudre en un jour. Je ne suis pas le bon Dieu (…) Je viens de commander des machines en Chine. Ce que nous voulons, tous les anciens militants qui ont souffert, qu’on puisse leur construire une maison (…) c’est progressivement qu’on change un pays », déclare le président Alpha Condé.

L’ami d’hier peut devenir le pire ennemi d’aujourd’hui

« Moi je ne suis pas président des Malinkés, je ne suis pas président des Sousous ou des forestiers je suis président de la Guinée », a-t-il tranché. Et d’ajouter : « Souvent vous me critiquez en disant que tel a été ministre de Conté. Mais même si c’est le cas et que la personne soit capable de servir le pays, pourquoi le rejeter. Un ennemi d’hier peut être le meilleur ami de demain, tout comme un ami d’hier peut être le pire ennemi d’aujourd’hui », a-t-il averti, appelant plus loin à plus de tolérance entre les guinéens.

« Il faut avoir la tolérance, la patience. Se venger ne sert à rien. La vengeance n’amène que la guerre dans un pays. Il faut qu’on s’accepte les uns des autres », a appelé le Chef de l’Etat.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pur Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112